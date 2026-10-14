Arsenal Menang 3-0 atas Lille jadi Bukti Kedalaman Skuad Tim Mikel Arteta

JawaPos.com - Ketika para pemain inti Arsenal kesulitan mencetak gol, para pemain pengganti justru mampu menjadi pembeda. Itulah gambaran yang terlihat saat The Gunners menaklukkan Lille dengan skor 3-0 dalam lanjutan Liga Champions, Selasa.

Lille memberikan perlawanan sengit selama hampir satu jam. Mereka mampu menjaga pertahanan dengan disiplin sekaligus menghadirkan ancaman melalui serangan balik. Namun, tiga gol Arsenal dalam rentang tujuh menit akhirnya memastikan kemenangan meyakinkan bagi tim asuhan Mikel Arteta.

Hasil ini mengingatkan pada kemenangan 2-1 atas Leeds United di Liga Premier pekan sebelumnya. Dalam pertandingan tersebut, Arteta melakukan sejumlah pergantian pemain setelah Arsenal unggul, dan keputusan itu membantu timnya mengamankan tiga poin.

Kemenangan atas Lille kembali memperlihatkan satu keunggulan Arsenal musim ini: kedalaman skuad yang memungkinkan Arteta mengubah jalannya pertandingan tanpa harus kehilangan kualitas permainan.

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Pergantian Pemain Kembali Jadi Pembeda

Arsenal sempat kesulitan menemukan celah di pertahanan Lille. Kebuntuan baru terpecahkan ketika Jurriën Timber memanfaatkan ruang di dalam kotak penalti dengan sentuhan cerdas, sebelum melepaskan penyelesaian indah dari sudut sempit yang gagal diantisipasi kiper Berke Özer.

Gol tersebut menjadi momen penting bagi Timber, yang tampil di kandang untuk pertama kalinya sejak Maret.

Tak lama setelah gol pembuka, Arteta memutuskan memasukkan Bukayo Saka, Martin Ødegaard, dan Kai Havertz. Keputusan itu mungkin terasa berisiko karena Arsenal baru saja memecah kebuntuan, tetapi sang manajer tetap yakin bahwa perubahan diperlukan untuk memaksimalkan momentum.