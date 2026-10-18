Bayern Munchen Hancurkan RB Leipzig 6-1, Luis Diaz Bukukan Hattrick

Luis Diaz (Bein Sports)
JawaPos.com - Bayern Munchen tampil perkasa saat melibas RB Leipzig 6-1 dalam laga pekan ke-6 Liga Jerman 2026/27 di Allianz Arena pada Minggu dini hari WIB.
Luis Diaz menjadi bintang lewat torehan hattrick (tiga gol). Selain Diaz, Bayern mendapatkan gol dari Aleksandar Pavlovic, Michael Olise, dan Harry Kane.
Sementara itu, RB Leipzig hanya mampu mencetak satu gol hiburan melalui Andrija Maksimovic pada masa injury time.
Kemenangan ini mengantarkan Bayern ke puncak klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 14 poin dari enam pertandingan.
Bayern memiliki poin yang sama dengan Borussia Dortmund dan SC Freiburg, tetapi unggul dalam selisih gol. Di sisi lain, Leipzig turun ke peringkat ketujuh dengan sembilan poin, demikian laman resmi Bundesliga.
Bayern langsung mengambil kendali permainan sejak awal pertandingan. Tekanan tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-12 ketika Luis Diaz membuka keunggulan.
Bayern kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-26 melalui Pavlovic. Delapan menit berselang, Olise ikut mencatatkan namanya di papan skor untuk membawa Bayern unggul 3-0.
Keunggulan tiga gol tersebut bertahan hingga babak pertama berakhir. Bayern tampil efektif dalam memanfaatkan peluang, sementara Leipzig kesulitan membendung serangan tuan rumah.
Memasuki babak kedua, Bayern tidak mengendurkan tekanan. Diaz kembali mencetak gol pada menit ke-47 setelah memanfaatkan assist Harry Kane. Gol tersebut memperbesar keunggulan Bayern menjadi 4-0.
Lima menit berselang, giliran Kane yang mencatatkan namanya di papan skor. Penyerang asal Inggris itu menuntaskan umpan Nathaniel Brown untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0.
Bayern semakin menjauh pada menit ke-69. Diaz melengkapi hattrick setelah menyelesaikan umpan Olise. Gol ketiga pemain asal Kolombia itu membawa Bayern unggul 6-0 sekaligus menegaskan dominasi mereka dalam pertandingan tersebut.
RB Leipzig akhirnya dapat mencetak gol hiburan pada masa injury time. Andrija Maksimovic membobol gawang Bayern untuk mengubah skor menjadi 6-1 sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah mencatatkan clean sheet.
Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang dibunyikan. Bayern Muenchen pun memastikan kemenangan telak 6-1 atas Leipzig dan naik ke puncak klasemen Bundesliga berkat performa impresif Diaz serta produktivitas lini serang mereka.
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