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Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.13 WIB

Bayern Munchen vs RB Leipzig, Vincent Kompany Yakin Menang

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany&nbsp;optimis Bayern menang kontra RB Leipzig. (@FCBayern/X) - Image

Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany&nbsp;optimis Bayern menang kontra RB Leipzig. (@FCBayern/X)

JawaPos.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany optimistis timnya akan tampil dengan performa terbaik meski sebelumnya gagal meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.

Vincent Kompany menilai masih ada sejumlah aspek permainan yang perlu diperbaiki sebelum Die Roten menghadapi rangkaian pertandingan penting di berbagai kompetisi.

Bayern Munchen akan menjamu RB Leipzig pada Sabtu (17/10) dalam pekan keenam Bundesliga 2026/2027.

Pertandingan itu menjadi kesempatan bagi Harry Kane dan rekan-rekannya untuk kembali mencatatkan kemenangan setelah meraih dua hasil imbang secara beruntun.

Hasil imbang pertama diraih saat Bayern bermain imbang 2-2 melawan Augsburg di Bundesliga.

Dalam pertandingan itu, Bayern Munchen kebobolan gol tercepat dalam sejarah Bundesliga sebelum akhirnya mampu mengamankan satu poin. 

Bayern lalu kembali gagal meraih kemenangan ketika bertandang ke markas Viking FK saat melakoni laga Liga Champions pada Rabu (14/10).

Sempat berada dalam situasi sulit, Bayern harus puas dengan hasil imbang 3-3.

Meskipun demikian, Kompany tidak sepenuhnya melihat hasil itu sebagai gambaran kondisi timnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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