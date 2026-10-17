Prediksi Skor Bayern Muenchen vs RB Leipzig: Die Roten Siap Pesta Gol di Allianz Arena

Bayern Muenchen membidik kemenangan atas RB Leipzig dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Sabtu (17/10/2026), setelah dua pertandingan beruntun berakhir imbang. (Bayern Muenchen)
JawaPos.com — Prediksi skor Bayern Muenchen vs RB Leipzig mengarah pada kemenangan tuan rumah dengan skor 3-1 dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.
Bayern Muenchen berambisi mengakhiri dua pertandingan tanpa kemenangan, sedangkan RB Leipzig datang membawa momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Pertemuan dua tim paling produktif di Bundesliga musim ini diperkirakan menghadirkan pertandingan terbuka dengan intensitas serangan tinggi.
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Bayern Muenchen memiliki keuntungan bermain di kandang, sementara RB Leipzig harus menghadapi persoalan serius terkait performa buruk mereka dalam pertandingan tandang.
Bayern Muenchen memiliki modal luar biasa menjelang pertandingan menghadapi RB Leipzig, terutama melalui catatan sempurna ketika bermain di Allianz Arena.
Pasukan Vincent Kompany berhasil memenangkan seluruh tiga pertandingan kandang musim ini dengan mencetak 17 gol dan hanya kebobolan sekali.
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Produktivitas tersebut memperlihatkan betapa berbahayanya lini serang Bayern Muenchen ketika mendapatkan dukungan langsung dari pendukung sendiri.
Rata-rata lebih dari lima gol setiap pertandingan kandang menjadi sinyal peringatan bagi pertahanan RB Leipzig yang sedang kesulitan tampil konsisten.
Meski demikian, Bayern Muenchen sebenarnya sedang menghadapi periode kurang memuaskan setelah gagal memenangkan dua pertandingan terakhir.
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Jawa Pos
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