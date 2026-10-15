Vincent Kompany Akui Kecewa atas Kartu Merah Michael Olise

JawaPos.com - Michael Olise kerap menjadi pembeda bagi Bayern Munchen berkat kemampuan individunya. Namun, dalam pertandingan melawan Viking FK kali ini, pemain asal Prancis tersebut justru menjadi salah satu penyebab timnya kehilangan kendali permainan.

Olise melakukan tindakan yang berujung kartu merah pada menit ke-74. Sebelumnya, ia sudah mengantongi kartu kuning. Dalam situasi yang diwarnai frustrasi, Olise melempar bola ke wajah pemain Viking FK setelah melakukan pelanggaran yang tidak perlu.

Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan. Bayern yang sebelumnya berhasil bangkit dari ketertinggalan dua gol dan membalikkan keadaan harus menghadapi sisa laga dengan 10 pemain.

Situasi yang semula berada dalam kendali tim Bavaria pun berubah. Viking kembali mendapatkan momentum, mencetak gol pada menit-menit akhir, dan membuat Bayern kehilangan keunggulan yang telah mereka perjuangkan dengan susah payah.

Kompany Tegaskan Olise Tetap Harus Bertanggung Jawab Melansir Bavarian Football, pelatih Bayern, Vincent Kompany, tidak menyembunyikan kekecewaannya terhadap tindakan Olise. Ia mengakui bahwa sang pemain terkadang menjadi sasaran provokasi lawan, tetapi menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran.

“Michael adalah pemain yang selalu bisa diprovokasi oleh lawan, tetapi itu bukan alasan,” kata Kompany dalam wawancara pasca pertandingan.

“Ini 100 persen kesalahannya. Dia juga tahu itu. Anda tidak bisa mengatakan Anda pantas memenangkan pertandingan ketika Anda membuat keputusan individu seperti itu, meskipun menurut saya kami tidak bermain buruk. Kami tidak pantas menang karena kami melakukan kesalahan yang seharusnya tidak terjadi.”

Pernyataan Kompany memperlihatkan bahwa ia menilai tindakan individu seperti itu bisa berdampak besar terhadap hasil akhir. Menurutnya, Bayern tidak bisa mengklaim layak menang ketika mereka melakukan kesalahan yang seharusnya dapat dihindari.