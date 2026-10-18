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Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 16.30 WIB

Mobil Terobos Lapangan Sepak Bola di Tengah Laga 2 Orang Tewas,

Ilustrasi kejadian di lapangan sepak bola. /ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym. - Image

Ilustrasi kejadian di lapangan sepak bola. /ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym.

JawaPos.com - Sebuah kendaraan menerobos masuk ke lapangan sepak bola saat pertandingan tengah berlangsung di Kota Wichita, Kansas, Amerika Serikat, hingga menyebabkan dua orang tewas dan sejumlah lainnya terluka, menurut laporan stasiun televisi KWCH mengutip keterangan polisi dan petugas layanan darurat.

Korban tewas terdiri atas seorang anak dan seorang dewasa, menurut laporan tersebut.

Kapten Polisi Aaron Moses mengatakan kepada KWCH bahwa pengemudi kendaraan itu telah diamankan. Dua anak di bawah umur juga berada di dalam kendaraan tersebut.

“Departemen Kepolisian Wichita (WPD) sedang menyelidiki insiden yang mengakibatkan banyak korban, yang melibatkan sebuah kendaraan. Saat ini, tidak ada ancaman lanjutan,” kata Departemen Kepolisian Wichita melalui platform X.

Sejumlah orang dilaporkan terluka telah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Editor: Banu Adikara
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