6 Hukuman Pengurangan Poin Terbesar dalam Sejarah Sepak Bola

JawaPos.com - Manchester City kini menghadapi ketidakpastian besar setelah dilaporkan terbukti bersalah atas 114 dari 115 pelanggaran terhadap aturan keuangan Premier League.

City awalnya didakwa atas 115 dugaan pelanggaran yang terjadi antara 2009 dan 2018. Meski sanksi belum ditentukan, pengurangan poin menjadi salah satu hukuman yang berpotensi dipertimbangkan komisi disiplin.

Jika hukuman tersebut benar-benar dijatuhkan, City tentu tidak akan menjadi klub pertama yang kehilangan poin dalam jumlah besar. Sepanjang sejarah sepak bola, sejumlah klub pernah menerima penalti yang jauh lebih berat hingga mengubah perjalanan mereka secara drastis.

Melansir Sportsmole, berikut enam pengurangan poin terbesar yang pernah tercatat.

1. Luton Town - 30 poin (2008-09)

Luton Town menerima pengurangan 30 poin pada awal musim 2008-09 setelah menghadapi serangkaian masalah administratif dan finansial.

FA memberikan hukuman 10 poin karena penyimpangan dalam transaksi transfer, sementara EFL menjatuhkan tambahan 20 poin setelah klub keluar dari administrasi tanpa Perjanjian Sukarela Perusahaan.