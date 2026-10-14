Vinicius Junior dan Virginia Fonseca Putus Lagi, Sebulan Setelah Tukar Cincin

JawaPos.com - Kisah asmara winger Real Madrid Vinicius Junior dengan presenter asal Brasil, Virginia Fonseca, kembali kandas. Keduanya dikabarkan berpisah pada awal pekan ini, sekitar sebulan setelah bertukar cincin dan tampil mesra saat menyaksikan balapan Formula 1 di Madrid.

Seperti dilaporkan sejumlah media internasional, termasuk Marca dan Globo Esporte, kabar perpisahan tersebut muncul setelah hubungan keduanya kembali berjalan sejak pertengahan 2026.

Virginia sempat mengunggah pesan di media sosial yang menyinggung energi negatif dan kurangnya timbal balik dalam sebuah hubungan.

"Menjauh dari hal-hal yang menyakitkan dan energi negatif. Ini akibat dari kurangnya timbal balik," tulis Virginia dalam unggahan di Instagram.

Meski demikian, tim humas Virginia menegaskan bahwa perpisahan tersebut tidak dipicu pertengkaran atau konflik.

"Tidak ada pertengkaran atau konflik," demikian keterangan tim humas Virginia kepada media lokal.

Hubungan Vinicius dan Virginia mulai menjadi sorotan pada 2025. Keduanya sempat berpisah pada Mei 2026, menjelang Piala Dunia 2026, sebelum kembali menjalin hubungan beberapa bulan kemudian.

Setelah rujuk, Vinicius dan Virginia menikmati liburan bersama di Laut Mediterania. Keduanya juga terlihat menghadiri balapan Formula 1 di Madrid pada September 2026.

Sekitar sebulan sebelum kabar perpisahan terbaru, pasangan tersebut memperlihatkan cincin yang mereka kenakan melalui media sosial. Momen itu sempat memunculkan kabar bahwa hubungan mereka memasuki tahap yang lebih serius.