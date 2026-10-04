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Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 4 Oktober 2026 | 14.07 WIB

Korea Selatan Bungkam Jepang di Final Asian Games 2026, Lee Min-sung Ungkap Perjuangan Berat

Timnas Korea Selatan mengalahkan Jepang di final Asian Games 2026. (Dok. Instagram/thekfa) - Image

Timnas Korea Selatan mengalahkan Jepang di final Asian Games 2026. (Dok. Instagram/thekfa)

JawaPos.com — Tim nasional Korea Selatan berhasil mengalahkan tuan rumah Jepang dan meraih medali emas Asian Games 2026 cabang sepak bola putra. Korea Selatan menang 1-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Toyota Stadium, Sabtu (3/10).

Bagi Korea Selatan, medali emas tersebut menjadi yang keempat secara beruntun. Sebelumnya, mereka juga meraih emas pada Asian Games 2014, 2018, dan 2022.

Pelatih timnas Korea Selatan U-23, Lee Min-sung, mengungkapkan perjuangan berat timnya untuk meraih medali emas. Ia berterima kasih kepada para pemain yang tetap berjuang meski harus bermain dalam kondisi lapangan yang buruk.

Lee Min-sung Minta Maaf kepada Pemain

Lee Min-sung mengakui timnya harus melalui situasi sulit sepanjang turnamen. Pelatih berusia 53 tahun itu bahkan meminta maaf kepada para pemain karena merasa dirinya sebagai pelatih membuat mereka kurang mendapatkan perhatian.

"Kami memenangkan medali emas dalam keadaan sulit. Saya ingin meminta maaf kepada para pemain. Karena saya, pelatih mereka, para pemain tidak mendapat banyak perhatian. Saya ingin berterima kasih kepada para pemain karena telah memenangkan medali emas dalam kondisi yang begitu menantang," kata Lee Min-sung yang dikutip dari Sports Chosun, Sabtu (3/10).

Lee Min-sung juga sudah memperkirakan pertandingan final melawan Jepang akan berlangsung sulit. Kondisi lapangan yang berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya turut menjadi tantangan bagi Korea Selatan.

"Saya memperkirakan ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Kondisi lapangan berbeda dari sebelumnya. Kemenangan ini berkat keberhasilan mereka dalam mengatasi tekanan pertandingan final dan masalah wajib militer," lanjut Lee Min-sung.

Lee Min-sung Hadapi Kritik Publik

Selain tantangan di lapangan, Lee Min-sung juga harus menghadapi kritik dari publik Korea Selatan. Namun, ia menjadikan hasil di Asian Games 2026 sebagai jawaban atas berbagai kritik tersebut.

"Bagian tersulitnya adalah saya tidak tampil dengan baik. Ketika kami mendekati turnamen ini, setiap pertandingan seperti final. Itulah bagian yang sulit. Saya melakukan yang terbaik di setiap pertandingan, dan meskipun saya menerima kritik atas penampilan yang buruk, hasil adalah hal terpenting dalam turnamen ini. Saya mencapai tujuan saya dengan cara saya sendiri. Saya bangga dengan para pemain," tegas Lee Min-sung.

Medali emas Asian Games 2026 sekaligus menjadi pencapaian penting bagi Lee Min-sung sebelum mengakhiri tugasnya sebagai pelatih timnas Korea Selatan U-23.

Editor: Hendra
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