Prediksi Skor SC Paderborn vs Hoffenheim di Liga Jerman: Die Kraichgauer Curi 3 Poin Tandang

JawaPos.com — SC Paderborn diprediksi kembali gagal meraih kemenangan saat menjamu Hoffenheim di Home Deluxe Arena pada pekan keempat Bundesliga, Senin (21/9/2026) pukul 00.30 WIB, dengan Die Kraichgauer berpeluang membawa pulang tiga poin.

Paderborn baru mengoleksi satu poin dari tiga pertandingan dan belum mencetak gol, sedangkan Hoffenheim datang dengan modal kemenangan 2-1 atas Stuttgart.

SC Paderborn Masih Mandul di Bundesliga SC Paderborn belum menemukan ketajaman sejak kembali ke Bundesliga setelah absen selama enam tahun, dengan tim asuhan Ralf Kettemann tersebut hanya mengumpulkan satu poin dari tiga pertandingan.

Lebih mencemaskan lagi, SC Paderborn sudah melepaskan 33 percobaan sepanjang tiga laga tetapi belum sekalipun mampu mencetak gol.

Perjalanan mereka dimulai dengan hasil imbang tanpa gol ketika bertandang ke markas Mainz 05, sebelum menelan kekalahan tipis 0-1 dari Freiburg pada pertandingan Bundesliga pertama di Home Deluxe Arena dalam lebih dari enam tahun.

Pekan lalu, SC Paderborn kembali gagal meraih poin setelah Borussia Dortmund menang 3-0 di Signal Iduna Park melalui gol Fabio Silva dan dua gol Felix Nmecha.

Hasil tersebut membuat SC Paderborn masih menunggu kemenangan Bundesliga sejak Januari 2020 atau sudah melewati 18 pertandingan tanpa kemenangan di kasta tertinggi Jerman.

Ralf Kettemann kini dituntut segera menemukan solusi karena timnya menjadi satu-satunya klub Bundesliga yang belum membuka rekening gol pada musim ini.