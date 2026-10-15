Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.25 WIB

Prediksi Skor Hoffenheim vs Besiktas: Ketajaman Tamu Jadi Ancaman

NonePrediksi Hoffenheim vs Besiktas di Liga Europa 2026/2027. Hoffenheim memburu kebangkitan, sedangkan Besiktas datang dengan modal positif. (Dok. Turkiye News) - Image

NonePrediksi Hoffenheim vs Besiktas di Liga Europa 2026/2027. Hoffenheim memburu kebangkitan, sedangkan Besiktas datang dengan modal positif. (Dok. Turkiye News)

JawaPos.com – Hoffenheim akan menjamu Besiktas pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027 di SNP Arena, Jumat (16/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan. Namun, Besiktas datang dengan modal lebih baik setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan pembuka Liga Europa.

Hoffenheim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang bersaing di kompetisi Eropa. Meski demikian, menghadapi Besiktas yang sedang produktif bukan pekerjaan mudah.

Performa Hoffenheim di Bundesliga juga belum meyakinkan. Mereka menelan empat kekalahan dari lima pertandingan liga. Kekalahan 2-3 dari Hamburger SV pada laga terakhir menjadi gambaran masalah yang masih menghantui tim berjuluk Die Kraichgauer tersebut.

Dalam pertandingan itu, Hoffenheim sempat unggul 2-1 pada awal babak kedua. Namun, kartu merah yang diterima Bernardo mengubah jalannya pertandingan dan membuat mereka akhirnya kehilangan poin.

Hasil kurang memuaskan juga terjadi pada laga pertama Liga Europa. Hoffenheim kalah 0-2 dari OFI Crete meski mampu menciptakan sejumlah peluang. Ketidakmampuan memaksimalkan kesempatan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Sementara itu, Besiktas memiliki catatan lebih baik menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Vincenzo Italiano tersebut membuka perjalanan di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-1 atas Marseille. Hasil itu menunjukkan kemampuan mereka memanfaatkan peluang di depan gawang.

Besiktas juga berhasil mengalahkan Fenerbahce dengan skor 2-1 sebelum menundukkan Kocaelispor dengan hasil serupa. Rangkaian kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Hoffenheim.

Meski demikian, Besiktas tetap memiliki kelemahan. Catatan tandang mereka belum konsisten setelah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan tandang terakhir. Lini pertahanan juga masih perlu diperbaiki karena mereka hanya mencatatkan satu clean sheet sejak pertengahan Agustus.

Dari sisi pemain, Hoffenheim tidak bisa menurunkan Patrick Wimmer yang masih mengalami cedera hamstring. Tim tuan rumah diperkirakan mengandalkan Tim Lemperle sebagai penyerang utama dengan dukungan Adam Hlozek, Bambase Conte, dan Adam Daghim.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus: Nyonya Tua Bidik Kemenangan Kedua - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus: Nyonya Tua Bidik Kemenangan Kedua

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.09 WIB

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Levski Sofia: Tuan Rumah Unggul Satu Gol? - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Levski Sofia: Tuan Rumah Unggul Satu Gol?

Jumat, 16 Oktober 2026 | 06.02 WIB

Prediksi Skor Persib vs Persik: Sergio Castel Bisa Jadi Pembeda? - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor Persib vs Persik: Sergio Castel Bisa Jadi Pembeda?

Jumat, 16 Oktober 2026 | 05.32 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

6

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

7

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

8

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

9

Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore