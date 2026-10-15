Prediksi Skor Hoffenheim vs Besiktas: Ketajaman Tamu Jadi Ancaman

NonePrediksi Hoffenheim vs Besiktas di Liga Europa 2026/2027. Hoffenheim memburu kebangkitan, sedangkan Besiktas datang dengan modal positif. (Dok. Turkiye News)
JawaPos.com – Hoffenheim akan menjamu Besiktas pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027 di SNP Arena, Jumat (16/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk bangkit setelah mengawali kompetisi dengan hasil mengecewakan. Namun, Besiktas datang dengan modal lebih baik setelah meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan pembuka Liga Europa.
Hoffenheim membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki kepercayaan diri sekaligus menjaga peluang bersaing di kompetisi Eropa. Meski demikian, menghadapi Besiktas yang sedang produktif bukan pekerjaan mudah.
Performa Hoffenheim di Bundesliga juga belum meyakinkan. Mereka menelan empat kekalahan dari lima pertandingan liga. Kekalahan 2-3 dari Hamburger SV pada laga terakhir menjadi gambaran masalah yang masih menghantui tim berjuluk Die Kraichgauer tersebut.
Dalam pertandingan itu, Hoffenheim sempat unggul 2-1 pada awal babak kedua. Namun, kartu merah yang diterima Bernardo mengubah jalannya pertandingan dan membuat mereka akhirnya kehilangan poin.
Hasil kurang memuaskan juga terjadi pada laga pertama Liga Europa. Hoffenheim kalah 0-2 dari OFI Crete meski mampu menciptakan sejumlah peluang. Ketidakmampuan memaksimalkan kesempatan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Sementara itu, Besiktas memiliki catatan lebih baik menjelang pertandingan ini. Tim asuhan Vincenzo Italiano tersebut membuka perjalanan di Liga Europa dengan kemenangan telak 4-1 atas Marseille. Hasil itu menunjukkan kemampuan mereka memanfaatkan peluang di depan gawang.
Besiktas juga berhasil mengalahkan Fenerbahce dengan skor 2-1 sebelum menundukkan Kocaelispor dengan hasil serupa. Rangkaian kemenangan tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi Hoffenheim.
Meski demikian, Besiktas tetap memiliki kelemahan. Catatan tandang mereka belum konsisten setelah menelan tiga kekalahan dalam empat pertandingan tandang terakhir. Lini pertahanan juga masih perlu diperbaiki karena mereka hanya mencatatkan satu clean sheet sejak pertengahan Agustus.
Dari sisi pemain, Hoffenheim tidak bisa menurunkan Patrick Wimmer yang masih mengalami cedera hamstring. Tim tuan rumah diperkirakan mengandalkan Tim Lemperle sebagai penyerang utama dengan dukungan Adam Hlozek, Bambase Conte, dan Adam Daghim.
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