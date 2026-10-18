Alex Baena Jadi Pahlawan, Atletico Madrid Menang 1-0 atas Espanyol

JawaPos.com - Atletico Madrid menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Espanyol pada Sabtu (17/10). Sejak awal babak pertama, Atletico Madrid tampil menekan dan langsung mengurung pertahanan Espanyol. Penyerang pinjaman dari Juventus, Jonathan David, nyaris membuka keunggulan bagi tim tamu pada menit keenam. Namun, tembakannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.

Meski Atletico tampil dominan sepanjang paruh pertama, Espanyol justru menciptakan peluang paling berbahaya menjelang jeda. Memanfaatkan bola liar hasil umpan silang, bek Leandro Cabrera melepaskan tembakan melengkung yang mengarah ke gawang Jan Oblak. Bola sempat menyentuh mistar gawang sebelum akhirnya berhasil diantisipasi oleh Oblak.

Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tetap tinggi. Atletico kembali mengancam lewat pemain pengganti Marcos Llorente tapi tembakannya masih menghantam mistar gawang Espanyol. Tidak lama berselang, peluang matang Julian Alvarez sempat digagalkan oleh Angel Fortuno.

Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-89. Berawal dari umpan matang Julian Alvarez, Alex Baena yang berdiri bebas berhasil melesakkan bola dengan sepakan melengkung ke sudut atas gawang Espanyol.

Espanyol pun berusaha bangkit pada masa tambahan waktu dan nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Marcos Fernandez. Namun, bola masih berhasil dibendung Jan Oblak. Skor 1-0 pun tidak berubah hingga peluit panjang ditiup.

Tambahan tiga poin membuat Atletico Madrid mengoleksi 22 poin dan mempertahankan mereka di posisi kedua klasemen sementara. Hal itu membuat Los Rojiblancos terpaut lima poin dari Barcelona yang unggul di puncak. Hasil positif itu memperpanjang rekor impresif Atletico Madrid menjadi enam kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Dalam wawancara usai laga, Alex Baena mengakui ketangguhan pertahanan tuan rumah. “Mereka tampil sangat baik secara defensif dan itu menyulitkan kami. Namun, kelebihan tim ini adalah kami selalu percaya dan berjuang hingga menit ke-90,” ujar Baena kepada DAZN dikutip dari AFP.

Baena yang sempat terhambat cedera musim lalu kembali bangkit usai menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol. Baena merayakan golnya yang kelima di La Liga musim ini dengan memeluk sang pelatih Diego Simeone.