Alex Baena Jadi Pahlawan, Atletico Madrid Menang 1-0 atas Espanyol

Gol Alex Baena bawa Atletico Madrid menang 1-0 atas Espanyol. (@atleticodemadrid/Instagram).
JawaPos.com - Atletico Madrid menang tipis 1-0 saat bertandang ke markas Espanyol pada Sabtu (17/10). Sejak awal babak pertama, Atletico Madrid tampil menekan dan langsung mengurung pertahanan Espanyol. Penyerang pinjaman dari Juventus, Jonathan David, nyaris membuka keunggulan bagi tim tamu pada menit keenam. Namun, tembakannya masih melambung tipis di atas mistar gawang.
Meski Atletico tampil dominan sepanjang paruh pertama, Espanyol justru menciptakan peluang paling berbahaya menjelang jeda. Memanfaatkan bola liar hasil umpan silang, bek Leandro Cabrera melepaskan tembakan melengkung yang mengarah ke gawang Jan Oblak. Bola sempat menyentuh mistar gawang sebelum akhirnya berhasil diantisipasi oleh Oblak.
Memasuki babak kedua, tensi pertandingan tetap tinggi. Atletico kembali mengancam lewat pemain pengganti Marcos Llorente tapi tembakannya masih menghantam mistar gawang Espanyol. Tidak lama berselang, peluang matang Julian Alvarez sempat digagalkan oleh Angel Fortuno.
Baca Juga:Manchester City Tekuk Ipswich Town 3-2, Erling Haaland Terlihat Kesakitan Usai Cetak Gol ke-100
Kebuntuan akhirnya terpecahkan pada menit ke-89. Berawal dari umpan matang Julian Alvarez, Alex Baena yang berdiri bebas berhasil melesakkan bola dengan sepakan melengkung ke sudut atas gawang Espanyol.
Espanyol pun berusaha bangkit pada masa tambahan waktu dan nyaris menyamakan kedudukan lewat tembakan Marcos Fernandez. Namun, bola masih berhasil dibendung Jan Oblak. Skor 1-0 pun tidak berubah hingga peluit panjang ditiup.
Tambahan tiga poin membuat Atletico Madrid mengoleksi 22 poin dan mempertahankan mereka di posisi kedua klasemen sementara. Hal itu membuat Los Rojiblancos terpaut lima poin dari Barcelona yang unggul di puncak. Hasil positif itu memperpanjang rekor impresif Atletico Madrid menjadi enam kemenangan beruntun di semua kompetisi.
Dalam wawancara usai laga, Alex Baena mengakui ketangguhan pertahanan tuan rumah. “Mereka tampil sangat baik secara defensif dan itu menyulitkan kami. Namun, kelebihan tim ini adalah kami selalu percaya dan berjuang hingga menit ke-90,” ujar Baena kepada DAZN dikutip dari AFP.
Baena yang sempat terhambat cedera musim lalu kembali bangkit usai menjuarai Piala Dunia bersama Spanyol. Baena merayakan golnya yang kelima di La Liga musim ini dengan memeluk sang pelatih Diego Simeone.
Diego Simeone pun memberikan pujian khusus kepada Alex Baena. “Dia adalah pemain yang bisa membahayakan pertahanan lawan dan saat ini sedang berada dalam performa yang sangat baik. Musim lalu ia memulai dengan baik, tetapi cedera menghalanginya untuk mencapai performa terbaik dan meraih musim yang ia inginkan,” ujar Simeone.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022