Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid : Modal 5 Kemenangan Beruntun Bikin Diego Simeone Pede

Atletico Madrid menang 2-1 atas Real Madrid pada Liga Spanyol 2026/27 di Riyadh Air Metropolitano, Minggu (20/9). (X.com/La Liga)
JawaPos.com - Atletico Madrid akan bertandang ke markas Espanyol pada lanjutan Liga Spanyol 2026/2027 dengan membawa modal positif.
Tim besutan Diego Simeone itu berpeluang melanjutkan tren kemenangan sekaligus menjaga persaingan di papan atas klasemen.
Pertandingan Espanyol vs Atletico Madrid dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (17/10/2026) sore waktu setempat.
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Los Colchoneros datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Manchester United dengan skor 2-0 di Liga Champions pada pertengahan pekan.
Kemenangan tersebut memperpanjang catatan positif Atletico Madrid yang sebelumnya juga berhasil menundukkan Deportivo Alaves, Real Madrid, Osasuna, dan Real Sociedad.
Rentetan hasil itu memperlihatkan bahwa Atletico mulai menemukan konsistensi, baik ketika menghadapi lawan di kompetisi domestik maupun Eropa.
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Atletico saat ini menempati peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 19 poin dari delapan pertandingan.
Mereka tertinggal lima poin dari Barcelona yang masih berada di posisi teratas. Karena itu, tambahan tiga poin dari markas Espanyol menjadi target penting bagi tim tamu.
Di sisi lain, Espanyol menghadapi pertandingan ini dengan kondisi yang belum sepenuhnya stabil.
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Jawa Pos
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