Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid: Los Colchoneros Buru Kemenangan Pangkas Jarak dari Barca!

Atletico Madrid memburu kemenangan keenam beruntun saat menghadapi Espanyol pada lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (17/10/2026), demi menjaga persaingan dengan Barcelona. (Atletico Madrid)
JawaPos.com — Atletico Madrid memburu kemenangan keenam beruntun di semua kompetisi ketika bertandang ke markas Espanyol pada lanjutan La Liga Spanyol, Sabtu (17/10/2026) pukul 19.00 WIB.
Pasukan Diego Simeone datang dengan modal 19 poin dari delapan pertandingan dan bertekad memangkas selisih lima angka dari Barcelona yang masih memimpin klasemen sementara.
Pertandingan Espanyol vs Atletico Madrid diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda dalam persaingan La Liga musim ini.
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Los Colchoneros berusaha menjaga momentum perebutan gelar, sedangkan Espanyol membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi setelah menjalani serangkaian hasil mengecewakan.
Atletico Madrid saat ini menempati peringkat kedua klasemen dengan catatan enam kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.
Sementara itu, Espanyol masih tertahan di posisi ke-12 setelah hanya mengumpulkan delapan poin dari dua kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.
Espanyol menghadapi tantangan berat ketika menjamu Atletico Madrid setelah hanya mengamankan satu poin dalam tiga pertandingan terakhir La Liga.
Tim asuhan Manolo Gonzalez juga gagal kembali ke jalur kemenangan setelah bermain imbang 1-1 melawan Malaga pada pertandingan sebelumnya.
Performa tersebut memperlihatkan kesulitan Espanyol dalam mempertahankan konsistensi sepanjang delapan pertandingan pembuka musim ini.
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Jawa Pos
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