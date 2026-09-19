Prediksi Skor Venezia vs Lazio di Liga Italia: Biancocelesti Menang Besar di Stadio Penzo

Lazio diprediksi meraih kemenangan besar saat bertandang ke markas Venezia di Stadio Penzo. (Lazio)
JawaPos.com — Lazio diprediksi mengalahkan Venezia pada pekan kelima Serie A 2025/2026 di Stadio Penzo, Minggu (20/9/2026) pukul 01.45 WIB, sekaligus menjaga rekor tak terkalahkan mereka.
Biancocelesti datang dengan 10 poin dari empat pertandingan, sedangkan Venezia belum meraih satu pun poin setelah empat laga.
Lazio menunjukkan start impresif di Serie A dengan mengoleksi 10 poin dari empat pertandingan.
Catatan tersebut menjadi salah satu awal terbaik Biancocelesti pada abad ke-21 dan menyamai torehan mereka pada musim 2017/2018.
Tim asuhan Gennaro Gattuso belum terkalahkan dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang.
Lazio sebelumnya menaklukkan Bologna di Stadio Dall'Ara, kemudian mengalahkan Genoa dan Udinese sebelum bermain imbang 2-2 melawan AC Milan.
Hasil kontra AC Milan sebenarnya sempat membuat Lazio berada dalam posisi nyaman setelah unggul dua gol. Namun, keunggulan tersebut sirna setelah Rossoneri bangkit pada babak kedua dan memaksakan hasil imbang.
Meski demikian, Lazio tetap membawa modal penting berupa konsistensi permainan dan kepercayaan diri tinggi. Davide Frattesi menjadi salah satu pemain penting dalam rangkaian kemenangan Lazio atas Genoa dan Udinese.
Situasi Venezia berbanding terbalik dengan Lazio karena tim promosi tersebut belum mendapatkan poin di Serie A.
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