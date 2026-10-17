Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 18 Oktober 2026 | 05.53 WIB

Rating Luke Vickery saat Macarthur FC Bungkam Perth Glory di Kandang Sendiri

Luke Vickery saat membela Macarthur. (Dok. Macarthur)&nbsp; - Image

Luke Vickery saat membela Macarthur. (Dok. Macarthur)&nbsp;

JawaPos.com - Luke Vickery membawa Macarthur meraih kemenangan melawan Perth Glory di pekan pertama Liga Australia.

Laga berakhir dengan skor 2-1, dimainkan di Campbelltown Sports Stadium, Sabtu (17/10). 

Pemain Timnas Indonesia tersebut langsung menjadi andalan Macarthur FC di lini depan.

Melansir Fotmob, Luke Vickery mendapatkan rating 6,5 selama bermain 55 menit. 

Secara statistik permainan, Luke Vickery masih belum menampilkan ketajaman.

Dia hanya melepaskan satu tendangan yang masih melenceng. 

Melansir laman resmi klub, tendangan tersebut dilepaskan pada menit ke-34.

Peluang tersebut tercipta saat Ben Gibson memberi umpan kepada Vickery di sisi kanan kotak penalti. 

Sebagai pemain sayap kanan, Luke Vickery melakukan satu dari dua dribel sukses. Di kotak penalti Perth Glory, dia mencatatkan dua sentuhan. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Futsal Indonesia DItekuk Tanjung Verde, Hector Souto: Kekalahan Paling Mengecewakan! - Image
Sports

Timnas Futsal Indonesia DItekuk Tanjung Verde, Hector Souto: Kekalahan Paling Mengecewakan!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 18.42 WIB

Dzaky Asraf Masih Punya Mimpi Bela Timnas Indonesia, Menit Bermain di Persik Kediri Jadi Kunci - Image
Sepak Bola Indonesia

Dzaky Asraf Masih Punya Mimpi Bela Timnas Indonesia, Menit Bermain di Persik Kediri Jadi Kunci

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 15.09 WIB

Usai Bawa Timnas Indonesia Juara, Egy Maulana Vikri Kini Fokus Jaga Ketajaman di Dewa United - Image
Sepak Bola Indonesia

Usai Bawa Timnas Indonesia Juara, Egy Maulana Vikri Kini Fokus Jaga Ketajaman di Dewa United

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.59 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore