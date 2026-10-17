Rating Luke Vickery saat Macarthur FC Bungkam Perth Glory di Kandang Sendiri

Luke Vickery saat membela Macarthur. (Dok. Macarthur)
JawaPos.com - Luke Vickery membawa Macarthur meraih kemenangan melawan Perth Glory di pekan pertama Liga Australia.
Laga berakhir dengan skor 2-1, dimainkan di Campbelltown Sports Stadium, Sabtu (17/10).
Pemain Timnas Indonesia tersebut langsung menjadi andalan Macarthur FC di lini depan.
Melansir Fotmob, Luke Vickery mendapatkan rating 6,5 selama bermain 55 menit.
Secara statistik permainan, Luke Vickery masih belum menampilkan ketajaman.
Dia hanya melepaskan satu tendangan yang masih melenceng.
Melansir laman resmi klub, tendangan tersebut dilepaskan pada menit ke-34.
Peluang tersebut tercipta saat Ben Gibson memberi umpan kepada Vickery di sisi kanan kotak penalti.
Sebagai pemain sayap kanan, Luke Vickery melakukan satu dari dua dribel sukses. Di kotak penalti Perth Glory, dia mencatatkan dua sentuhan.
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