Timnas Futsal Indonesia DItekuk Tanjung Verde, Hector Souto: Kekalahan Paling Mengecewakan!

Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto.(Dok. Hector Souto) JawaPos.com - Pelatih Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, kecewa berat usai timnya kalah dari Tanjung Verde di laga terakhir Grup A Copa das Nacoes de Futsal 2026.

Timnas Futsal Indonesia kalah 0-2 dari Tanjung Verde di Max Rosenmann Arena, Sao Jose dos Pinhais, Brasil, Sabtu (17/10) pagi WIB. Dua gol yang bersarang ke gawang skuad Garuda tercipta pada babak pertama melalui Wilson Cabral dan Fred Alexandre.

Souto benar-benar kecewa dengan kekalahan yang didapat tim asuhannya. Menurutnya, ini adalah kekalahan paling mengecewakan selama ia memimpin Timnas Futsal Indonesia dalam dua tahun terakhir.

“Tanpa alasan. Salah satu kekalahan paling mengecewakan dalam 2 tahun saya memimpin timnas Indonesia,” tulis Souto dalam akun instagram pribadinya @souto.h, Sabtu (17/10).

Souto kecewa karena performa anak asuhnya sangat buruk pada 10 menit awal yang berakibat kecolongan dua gol cepat. Padahal menurutnya, Timnas Futsal Indonesia bermain cukup baik dalam mengendalikan permainan, tetapi tidak peluang yang mampu dikonversi menjadi gol.

“Kalah itu hal yang biasa dalam pertandingan, tetapi tidak dengan cara seperti ini. Kami tidak boleh ‘menghadiahkan' 10 menit pertama pertandingan begitu saja, apa pun kompetisinya,” ujar dia.

“Jujur saja, di 30 menit sisanya kami bermain cukup baik dan ada hal-hal positif yang bisa kita ambil. Dalam 16 jam ke depan, pertandingan berikutnya,” lanjut Souto.

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