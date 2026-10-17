Prediksi Skor Newcastle vs Aston Villa: The Magpies Bidik Kebangkitan

JawaPos.com – Newcastle United berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Aston Villa pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di St James’ Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Newcastle berusaha memperbaiki performa setelah menelan dua kekalahan tandang beruntun, sedangkan Aston Villa memiliki kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan besar di kompetisi Eropa.

The Magpies tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri. Namun, Aston Villa bukan lawan yang mudah dihadapi, terutama setelah menunjukkan ketajaman di lini depan dengan membantai Fenerbahce 6-0 di Liga Champions.

Newcastle United Berusaha Bangkit di Kandang Newcastle sebelumnya menelan kekalahan 1-4 dari Leeds United dan Coventry City. Dua hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Matthias Jaissle, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan yang merugikan tim.

Kekalahan dari Coventry City pada 12 Oktober memperlihatkan bahwa Newcastle masih memiliki persoalan dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Lini belakang mereka beberapa kali gagal mengantisipasi tekanan lawan sehingga harus menerima hasil mengecewakan.

Bermain di St James’ Park menjadi kesempatan bagi Newcastle untuk memberikan respons positif. Dukungan suporter di kandang diharapkan membantu tim tampil lebih berani dan menjaga intensitas permainan sejak menit awal.

Meski demikian, Newcastle juga perlu meningkatkan efektivitas serangan. Penguasaan bola dan tekanan terhadap lawan tidak akan banyak membantu jika peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan menjadi gol.

Kondisi pemain turut menjadi perhatian Jaissle. Joelinton dan Dan Burn mulai menjalani proses pemulihan setelah mengalami masalah fisik.

Kehadiran Joelinton berpotensi menambah tenaga di lini tengah, sedangkan kondisi Dan Burn masih menjadi pertimbangan dalam menentukan komposisi pertahanan.

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