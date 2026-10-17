Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.06 WIB

Prediksi Skor Newcastle vs Aston Villa: The Magpies Bidik Kebangkitan

Newcastle United menjamu Aston Villa di St. James' Park pada lanjutan Premier League 2026/2027, dengan kedua tim berambisi kembali meraih kemenangan. (Aston Villa) - Image

Newcastle United menjamu Aston Villa di St. James' Park pada lanjutan Premier League 2026/2027, dengan kedua tim berambisi kembali meraih kemenangan. (Aston Villa)

JawaPos.com – Newcastle United berusaha kembali ke jalur kemenangan saat menjamu Aston Villa pada pekan ketujuh Liga Inggris 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di St James’ Park, Sabtu (17/10/2026) pukul 23.30 WIB.

Kedua tim datang dengan modal berbeda. Newcastle berusaha memperbaiki performa setelah menelan dua kekalahan tandang beruntun, sedangkan Aston Villa memiliki kepercayaan diri tinggi usai meraih kemenangan besar di kompetisi Eropa.

The Magpies tentu tidak ingin kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri. Namun, Aston Villa bukan lawan yang mudah dihadapi, terutama setelah menunjukkan ketajaman di lini depan dengan membantai Fenerbahce 6-0 di Liga Champions.

Newcastle United Berusaha Bangkit di Kandang

Newcastle sebelumnya menelan kekalahan 1-4 dari Leeds United dan Coventry City. Dua hasil tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Matthias Jaissle, terutama dalam memperbaiki organisasi pertahanan dan mengurangi kesalahan yang merugikan tim.

Kekalahan dari Coventry City pada 12 Oktober memperlihatkan bahwa Newcastle masih memiliki persoalan dalam menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan. Lini belakang mereka beberapa kali gagal mengantisipasi tekanan lawan sehingga harus menerima hasil mengecewakan.

Bermain di St James’ Park menjadi kesempatan bagi Newcastle untuk memberikan respons positif. Dukungan suporter di kandang diharapkan membantu tim tampil lebih berani dan menjaga intensitas permainan sejak menit awal.

Meski demikian, Newcastle juga perlu meningkatkan efektivitas serangan. Penguasaan bola dan tekanan terhadap lawan tidak akan banyak membantu jika peluang yang tercipta gagal dimaksimalkan menjadi gol.

Kondisi pemain turut menjadi perhatian Jaissle. Joelinton dan Dan Burn mulai menjalani proses pemulihan setelah mengalami masalah fisik.

Kehadiran Joelinton berpotensi menambah tenaga di lini tengah, sedangkan kondisi Dan Burn masih menjadi pertimbangan dalam menentukan komposisi pertahanan.

Di kubu lawan, Aston Villa membawa modal yang cukup menjanjikan. Setelah bermain imbang 2-2 melawan Brentford di Liga Inggris, tim asuhan Unai Emery tampil tajam dengan melibas Fenerbahce enam gol tanpa balas di kompetisi Eropa.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Susunan Pemain Persita vs Persija: Kwon Chang-hoon Starter, Witan Sulaeman Cadangan - Image
Sepak Bola Indonesia

Susunan Pemain Persita vs Persija: Kwon Chang-hoon Starter, Witan Sulaeman Cadangan

Minggu, 18 Oktober 2026 | 01.57 WIB

Dramatis! Gol Telat Ari Maring Selamatkan Semen Padang dari Kekalahan Lawan PSMS Medan - Image
Sepak Bola Indonesia

Dramatis! Gol Telat Ari Maring Selamatkan Semen Padang dari Kekalahan Lawan PSMS Medan

Minggu, 18 Oktober 2026 | 01.19 WIB

Prediksi Skor Swansea vs West Ham: Target Curi Poin di Kandang The Swans - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Swansea vs West Ham: Target Curi Poin di Kandang The Swans

Minggu, 18 Oktober 2026 | 02.12 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore