Prediksi Skor Estudiantes vs San Lorenzo di Liga Argentina, Duel Sengit Berpotensi Imbang

JawaPos.com - Estudiantes de La Plata akan menghadapi San Lorenzo dalam lanjutan Torneo Clausura Liga Profesional Argentina 2026, Minggu (18/10).

Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung di Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata, ini diperkirakan berjalan ketat mengingat kedua tim memiliki kekuatan yang relatif seimbang.

Berdasar informasi yang tersedia, Estudiantes dan San Lorenzo sama-sama mengoleksi 14 poin dari 12 pertandingan.

Situasi tersebut membuat laga ini penting bagi kedua kesebelasan untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga peluang bersaing di sisa kompetisi.

Estudiantes memiliki keuntungan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, mereka tetap harus mewaspadai San Lorenzo yang dikenal mampu menjaga kedisiplinan permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan kualitas seimbang.

Pertandingan ini juga berpotensi tidak menghasilkan banyak gol.

San Lorenzo disebut memiliki kecenderungan menjalani pertandingan dengan skor rendah dalam beberapa laga terakhir.