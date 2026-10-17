Prediksi Skor AS Roma vs Genoa: Giallorossi Berpeluang Amankan Tiga Poin di Olimpico

AS Roma menghadapi Genoa pada giornata ketujuh Serie A dalam kondisi kurang ideal namun tetap diunggulkan. (Instagram/@officialasroma)
JawaPos.com - AS Roma akan menjamu Genoa pada pekan ketujuh Serie A liga Italia 2026/2027 di Stadion Olimpico, Minggu (18/10) dini hari WIB.
Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah mengalami kekalahan dramatis dari Real Madrid di Liga Champions.
Namun, situasi itu tidak serta-merta menggambarkan performa mereka di Serie A.
Tim asuhan Gian Piero Gasperini itu belum terkalahkan dalam enam pertandingan awal musim ini, dengan catatan empat kemenangan dan dua hasil imbang.
Meski demikian, Gasperini tetap perlu memperhatikan kondisi skuad karena Roma berpotensi kehilangan sejumlah pemain penting, terutama di lini tengah dan depan.
Paulo Dybala masih menunggu perkembangan kondisi fisiknya setelah mengalami masalah otot saat menghadapi Real Madrid.
Bryan Cristante juga belum pulih dari cedera lutut, sedangkan Manu Kone diragukan tampil karena mengalami cedera paha.
Situasi di bawah mistar gawang juga belum sepenuhnya ideal.
Kiper utama Mile Svilar masih absen sehingga Pier Luigi Gollini diperkirakan kembali mendapat kesempatan untuk mengawal gawang Roma.
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Jawa Pos
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