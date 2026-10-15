Sesali Kegagalan Roma Bendung Set Piece Real Madrid, Gasperini Tersinggung dengan Komentar Mourinho

Pelatih AS Roma Gian Piero Gasperini. (Dok. AS Roma)
JawaPos.com - AS Roma mengalami malam yang penuh drama saat menjamu Real Madrid di Stadio Olimpico. Sempat unggul 3-1, Giallorossi justru kehilangan kemenangan setelah kebobolan tiga gol dari situasi sepak pojok pada menit-menit akhir pertandingan.
Pelatih Roma, Gian Piero Gasperini, tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai timnya terlalu pasif ketika menghadapi bola mati, padahal secara keseluruhan Roma mampu memberikan perlawanan kuat dan membuat Real Madrid kesulitan mengembangkan permainan.
Kekecewaan Gasperini semakin besar setelah Jose Mourinho memberikan komentar mengenai kondisi Roma pada akhir pertandingan. Pelatih asal Italia itu tidak sependapat dengan penilaian tersebut dan justru menilai Madrid yang terlihat kehabisan tenaga.
Gasperini Sesali Kegagalan Roma Mengantisipasi Sepak Pojok
Roma sebenarnya memiliki peluang besar untuk mengamankan kemenangan. Gol Marten de Roon dan dua gol Donyell Malen membawa mereka unggul 3-1 atas Real Madrid.
Namun, keunggulan tersebut runtuh setelah Carlos Espi, Endrick, dan mantan bek Roma, Antonio Rudiger, mencetak gol melalui situasi sepak pojok. Ketiga gol itu tercipta dalam rentang menit ke-83 hingga ke-90, dengan pola serangan yang hampir identik.
Melansir Football Italia, Gasperini menilai para pemainnya kehilangan ketenangan ketika harus menghadapi tekanan Madrid pada fase akhir pertandingan.
“Mereka juga mengambil tendangan sudut di babak pertama, tetapi di menit-menit terakhir seolah-olah kami lumpuh karena takut saat menghadapi tendangan sudut tersebut, mereka mencetak gol terlalu mudah,” kata Gasperini kepada Sky Sport Italia dan Amazon Prime Video Italia.
“Ada penyesalan yang mendalam, karena permainan yang dimainkan seperti itu seharusnya tidak berakhir dengan epilog tersebut.”
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