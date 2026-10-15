Cetak Gol Kemenangan ke Gawang AS Roma, Antonio Rudiger Kirim Pesan Haru

JawaPos.com - Antonio Rüdiger mengungkapkan perasaan campur aduk setelah mencetak gol kemenangan Real Madrid ke gawang mantan klubnya, AS Roma, dalam laga Liga Champions 2026/2027. Pertandingan di Stadio Olimpico, Roma, Kamis (15/10/2026) dini hari WIB, berakhir dengan kemenangan dramatis Los Blancos 4-3.

Kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Real Madrid sempat tertinggal 1-3 setelah AS Roma memanfaatkan sejumlah kelemahan tim tamu. Namun, Madrid bangkit pada menit-menit akhir melalui gol Carlos Espí, Endrick, dan Rüdiger.

Rüdiger memastikan kemenangan Real Madrid lewat gol pada menit ke-90. Gol tersebut terasa istimewa karena AS Roma pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier bek asal Jerman itu.

Meski mengakui sulitnya pertandingan, Rüdiger memuji perjuangan rekan-rekannya yang tidak menyerah meski berada dalam posisi tertinggal.

"Tiga poin ini sangat penting karena Roma adalah tim yang sangat tangguh dan lawan yang sulit. Mereka bermain bagus dan memanfaatkan kesalahan kami, tetapi cara kami berjuang kembali pada akhirnya adalah persis bagaimana seharusnya kami bermain: dengan lebih banyak tekad, lebih banyak keberanian, dan keyakinan yang lebih besar," kata Rüdiger, dikutip dari laman resmi UEFA.

Bagi Rüdiger, mencetak gol penentu kemenangan tentu menjadi kebahagiaan tersendiri. Namun, ia tidak melupakan ikatan emosional nan haru dengan klub ibu kota Italia tersebut.

"Saya senang telah mencetak gol kemenangan. Tentu saja, ini perasaan yang campur aduk, tetapi itulah sepak bola. Roma akan selalu memiliki tempat khusus di hati saya," pungkasnya.

Rüdiger pernah memperkuat AS Roma setelah bergabung dengan status pinjaman dari VfB Stuttgart pada 2015. Setelah menjalani masa peminjaman, ia menjadi pemain permanen Roma sebelum pindah ke Chelsea pada 2017.

Bek berusia 33 tahun itu tampil sebagai starter dan bermain selama 90 menit saat menghadapi mantan klubnya. Berdasarkan data FotMob yang tercantum, Rüdiger mencatatkan 63 sentuhan bola sepanjang pertandingan.