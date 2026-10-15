Vinícius Júnior Soroti Kontroversi Wasit Usai Real Madrid Taklukkan AS Roma 4-3

JawaPos.com – Vinícius Júnior melontarkan kritik terhadap perlakuan wasit dan pemain bertahan lawan setelah Real Madrid mengalahkan Roma dengan skor 4-3 dalam pertandingan Liga Champions UEFA.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Penyerang asal Brasil tersebut menilai para pemain bertahan lawan berulang kali melakukan pelanggaran terhadap dirinya tanpa mendapatkan hukuman yang setimpal, sedangkan dirinya justru menerima kartu kuning.

Vinícius mengungkapkan kekecewaannya dengan menyatakan bahwa para pemain bertahan seolah-olah bebas memukulnya sepanjang pertandingan, sementara keputusan wasit dinilainya tidak memberikan perlindungan yang memadai.

Selain mempersoalkan keputusan wasit, Vinícius juga mempertanyakan hukuman larangan bermain selama empat pertandingan di LaLiga yang diterimanya setelah diusir keluar lapangan ketika menghadapi Villarreal.

Vinicius menjelaskan bahwa tindakannya menarik rambut Nathan Saliba bertujuan untuk melepaskan diri dari pemain tersebut dan menegaskan bahwa kontak tersebut tidak disengaja.

Vinícius juga membantah telah menghina wasit serta merasa bahwa dirinya kerap mendapatkan perlakuan yang lebih keras dibandingkan pemain lain.

Di tengah kontroversi tersebut, Vinícius tetap mengapresiasi keberhasilan Real Madrid membalikkan keadaan setelah sempat tertinggal 1-3 dari Roma hingga akhirnya menang 4-3.

Vinicius mengakui bahwa dirinya belum berada dalam performa terbaik, tetapi tetap optimistis dapat kembali berkontribusi maksimal bagi tim.