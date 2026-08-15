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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 22.10 WIB

Dikabarkan Berselisih dengan Hansi Flick, De Jong: Berita Palsu Merusak Citra Saya!

Frenkie de Jong (Bein Sports) - Image

Frenkie de Jong (Bein Sports)

JawaPos.com - Frenkie de Jong akhirnya buka suara mengenai berbagai pemberitaan yang mengaitkan dirinya dengan konflik di Barcelona. Gelandang asal Belanda itu dengan tegas membantah kabar bahwa dirinya berselisih dengan pelatih Hansi Flick maupun jajaran petinggi klub.

Melansir ESPN, De Jong bahkan secara khusus menyebut jurnalis Gerard Romero sebagai pihak yang menurutnya telah menyebarkan informasi tidak benar mengenai situasinya di Barcelona.

"Ada banyak sekali kehebohan seputar saya dan banyak berita palsu," kata De Jong kepada saluran media resmi klub pada hari Jumat. "Hal itu mengganggu saya, jadi saya ingin mengklarifikasi beberapa hal."

Salah satu kabar yang paling membuatnya kesal adalah klaim bahwa ia menolak bermain melawan Atletico Madrid di Liga Champions musim lalu.

"Menyebarkan begitu banyak berita palsu merusak citra saya. Misalnya, Gerard Romero mengatakan saya menolak bermain melawan Atlético musim lalu di Liga Champions. Itu berita palsu. Itu tidak benar. Bermain untuk Barça adalah impian saya -- tentu saja saya ingin bermain di pertandingan Liga Champions. Saya tidak mengerti bagaimana dia bisa mengatakan itu."

De Jong merasa pemberitaan semacam itu membuat publik memiliki pandangan negatif terhadap dirinya. Ia juga mempertanyakan prioritas sebagian jurnalis dalam menyampaikan informasi.

"Orang-orang melihat itu dan mereka marah kepada saya. Kita hidup di zaman di mana bagi banyak jurnalis, menerbitkan sesuatu lebih penting daripada mengungkap kebenaran."

Tegaskan Hubungan dengan Flick Baik-Baik Saja

De Jong juga membantah kabar bahwa hubungannya dengan Flick memburuk. Menurutnya, komunikasi dengan pelatih asal Jerman tersebut justru berjalan dengan baik.

"Lalu dia bilang hubungan saya dengan pelatih buruk. Salah. Saya punya hubungan yang sangat baik dengan [Flick]. Kami banyak mengobrol."

Editor: Banu Adikara
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