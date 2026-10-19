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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 19 Oktober 2026 | 19.10 WIB

Pengacara Sebut Manchester City Hampir Mustahil Menang Banding atas Kasus Pelanggaran Finansial

Manchester City menghadapi tantangan berat dalam banding pelanggaran finansial. (Dok. Givemesport) - Image

Manchester City menghadapi tantangan berat dalam banding pelanggaran finansial. (Dok. Givemesport)

JawaPos.com - Seorang pengacara olahraga menilai peluang Manchester City memenangkan banding sangat kecil, meskipun mereka mengklaim memiliki bukti kuat untuk membantah keputusan tersebut.

Manchester City menghadapi tantangan besar untuk membatalkan putusan terkait pelanggaran aturan keuangan Liga Premier. 

Manchester City dinyatakan bersalah atas tuduhan pelanggaran finansial yang terjadi antara musim 2009/10 dan 2017/18.

Meski demikian, klub terus mempertahankan ketidakbersalahannya.

City mengklaim memiliki bukti tak terbantahkan yang dapat membantu mereka membatalkan putusan tersebut.

Proses banding kini menjadi perhatian besar dunia sepak bola.

Banyak pihak menantikan apakah juara Liga Premier delapan kali itu akan menghadapi hukuman setelah kasus tersebut diselesaikan.

Pengacara Sebut City Menghadapi Rintangan Besar

Melansir Give Me Sport, dalam wawancara dengan BBC Sport, pengacara olahraga James Severn menyebut Manchester City menghadapi rintangan besar untuk memenangkan banding mereka.

Severn menjelaskan, City harus menunjukkan adanya kesalahan hukum, prinsip, atau fakta mendasar, maupun ketidakadilan prosedural serius yang secara material memengaruhi keputusan Komisi.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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