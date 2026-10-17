Prediksi Everton vs Chelsea: Xabi Alonso Coba Taklukkan Hill Dickinson Stadium

Pelatih Chelsea Xabi Alonso coba menaklukkan keangkeran markas Everton, Hill Dickinson Stadium. (Flashscore) JawaPos.com - Xabi Alonso akan mencoba menaklukkan Hill Dickinson Stadium saat Chelsea melawan Everton. Laga pekan ketujuh Liga Inggris tersebut dimainkan pada Sabtu (17/10/2026) pukul 18.30 WIB.

Untuk pertama kalinya, Xabi Alonso akan merasakan atmosfer di Hill Dickinson Stadium. Dia memprediksi bahwa laga melawan Everton akan berjalan sulit dengan tempo tinggi.

"Pertandingan di Everton akan sulit, tetapi kami menantikan intensitas pertandingan, pertandingan yang menuntut banyak hal, dengan tempo tinggi," kata Alonso.

"Saya belum pernah ke stadion, tetapi mereka memberi tahu saya bahwa stadionnya bagus dengan atmosfer yang baik, jadi kami menantikannya," kata Xabi Alonso yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (17/10/2026).

Pelatih asal Spanyol tersebut sangat tertantang untuk bermain di stadion-stadion sulit di Liga Inggris. Menurutnya, Chelsea harus bisa mengatasi hal tersebut jika ingin bersaing.

"Saya ingin kita bersaing dan menunjukkan apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan tandang Liga Premier di stadion-stadion sulit di mana para pendukung menciptakan energi emosional yang luar biasa. Saya ingin kita mengatasi hal itu dengan bermain, tetapi juga dengan bersaing. Tentu saja, pengalaman di Brentford tidak akan terlupakan," ujar Xabi.

Hingga pekan keenam, Chelsea masih mencari keseimbangan dalam permainannya. Sebab, mereka memang tim yang produktif dengan 15 gol tapi juga kebobolan 13 gol.