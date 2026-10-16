Reece James Cedera Lagi! Chelsea Kehilangan sang Kapten hingga Tahun Depan

Reece James absen hingga Januari untuk pemulihan pasca operasi lutut. (Dok. Chelsea)
JawaPos.com - Chelsea harus kehilangan sang kapten Reece James selama sekitar tiga bulan setelah bek kanan Timnas Inggris itu menjalani operasi lutut akibat cedera saat latihan.
Pemain berusia 26 tahun itu diperkirakan baru bisa kembali bermain pada pertengahan Januari 2027.
Chelsea mengonfirmasi bahwa James telah menjalani operasi lutut ringan yang berjalan sukses pada Jumat (16/10).
“Reece telah memulai proses pemulihannya dan akan mendapatkan dukungan dari departemen medis klub di Cobham selama menjalani rehabilitasi,” tulis pernyataan resmi Chelsea.
Cedera itu berawal saat James merasakan ketidaknyamanan pada lututnya saat berlatih di Cobham, Jumat (9/10).
Kondisi itu membuatnya tidak masuk dalam skuad saat Chelsea menghadapi Bournemouth pada Sabtu (10/10).
Usai laga, Xabi Alonso mengatakan bahwa kondisi James akan dipantau dari pekan ke pekan.
Namun, hasil pemeriksaan lanjutan membuat klub memutuskan untuk melakukan operasi.
Cedera lutut terbaru Reece James menambah panjang daftar masalah kebugaran yang membayangi kariernya.
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Jawa Pos
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