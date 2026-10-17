Prediksi Skor Everton vs Chelsea di Liga Inggris: Rekor Kandang The Toffees Jadi Ancaman The Blues

JawaPos.com - Everton akan menghadapi Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (17/10/2026), dengan kick-off pukul 18.30 WIB.

Duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Everton memiliki modal berupa performa yang cukup konsisten dan catatan kandang yang bagus saat menjamu Chelsea.

Sementara itu, tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya.

Everton saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara Premier League. The Toffees juga belum merasakan kekalahan di kompetisi liga musim ini.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan David Moyes untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Everton tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek permainan, terutama konsentrasi di lini pertahanan.

Hasil imbang 2-2 melawan Hull City pada pertandingan sebelumnya menjadi pengingat bahwa keunggulan tidak selalu menjamin kemenangan.

Dalam laga tersebut, Everton sempat berada di posisi yang menguntungkan dengan keunggulan 2-1. Namun, mereka gagal mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir dan harus puas membawa pulang satu poin.