Prediksi Skor Everton vs Chelsea di Liga Inggris: Rekor Kandang The Toffees Jadi Ancaman The Blues

Rating Pemain Chelsea. (ig @chelseafc)
JawaPos.com - Everton akan menghadapi Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (17/10/2026), dengan kick-off pukul 18.30 WIB.
Duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Everton memiliki modal berupa performa yang cukup konsisten dan catatan kandang yang bagus saat menjamu Chelsea.
Sementara itu, tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya.
Everton saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara Premier League. The Toffees juga belum merasakan kekalahan di kompetisi liga musim ini.
Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan David Moyes untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.
Meski demikian, Everton tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek permainan, terutama konsentrasi di lini pertahanan.
Baca Juga:Prediksi Skor Brentford vs Liverpool: The Reds Terancam Gagal Menang Lagi Waspada Rekor Buruk
Hasil imbang 2-2 melawan Hull City pada pertandingan sebelumnya menjadi pengingat bahwa keunggulan tidak selalu menjamin kemenangan.
Dalam laga tersebut, Everton sempat berada di posisi yang menguntungkan dengan keunggulan 2-1. Namun, mereka gagal mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir dan harus puas membawa pulang satu poin.
Hasil itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi Moyes menjelang pertandingan melawan Chelsea.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022