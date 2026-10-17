Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.15 WIB

Prediksi Skor Everton vs Chelsea di Liga Inggris: Rekor Kandang The Toffees Jadi Ancaman The Blues

Rating Pemain Chelsea. (ig @chelseafc) - Image

Rating Pemain Chelsea. (ig @chelseafc)

JawaPos.com - Everton akan menghadapi Chelsea pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (17/10/2026), dengan kick-off pukul 18.30 WIB.

Duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat. Everton memiliki modal berupa performa yang cukup konsisten dan catatan kandang yang bagus saat menjamu Chelsea.

Sementara itu, tim tamu datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan besar pada pertandingan sebelumnya.

Everton saat ini menempati posisi kelima klasemen sementara Premier League. The Toffees juga belum merasakan kekalahan di kompetisi liga musim ini.

Catatan tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan David Moyes untuk kembali meraih hasil positif di hadapan pendukung sendiri.

Meski demikian, Everton tetap perlu memperhatikan sejumlah aspek permainan, terutama konsentrasi di lini pertahanan.

Hasil imbang 2-2 melawan Hull City pada pertandingan sebelumnya menjadi pengingat bahwa keunggulan tidak selalu menjamin kemenangan.

Dalam laga tersebut, Everton sempat berada di posisi yang menguntungkan dengan keunggulan 2-1. Namun, mereka gagal mempertahankan skor hingga pertandingan berakhir dan harus puas membawa pulang satu poin.

Hasil itu tentu menjadi bahan evaluasi bagi Moyes menjelang pertandingan melawan Chelsea.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Reece James Cedera Lagi! Chelsea Kehilangan sang Kapten hingga Tahun Depan - Image
Sepak Bola Dunia

Reece James Cedera Lagi! Chelsea Kehilangan sang Kapten hingga Tahun Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.32 WIB

Prediksi Skor Everton vs Chelsea: The Toffees Bisa Hentikan Tren Positif Skuad Xabi Alonso - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Everton vs Chelsea: The Toffees Bisa Hentikan Tren Positif Skuad Xabi Alonso

Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.32 WIB

Chelsea Bungkam Bournemouth 5-1, Jordan Henderson Bicara Tentang 2 Gol Spektakulernya - Image
Sepak Bola Dunia

Chelsea Bungkam Bournemouth 5-1, Jordan Henderson Bicara Tentang 2 Gol Spektakulernya

Senin, 12 Oktober 2026 | 03.04 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore