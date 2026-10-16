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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 16 Oktober 2026 | 14.32 WIB

Prediksi Skor Everton vs Chelsea: The Toffees Bisa Hentikan Tren Positif Skuad Xabi Alonso

Everton berpeluang melanjutkan dominasi kandang atas Chelsea saat menjamu skuad Xabi Alonso di Hill Dickinson Stadium pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. (Everton) - Image

Everton berpeluang melanjutkan dominasi kandang atas Chelsea saat menjamu skuad Xabi Alonso di Hill Dickinson Stadium pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027. (Everton)

JawaPos.com — Everton berpeluang menghentikan kebangkitan Chelsea ketika kedua tim bertemu pada pekan ketujuh Premier League 2026/2027 di Hill Dickinson Stadium, Sabtu (17/10/2026) pukul 18.30 WIB.

The Toffees yang belum terkalahkan musim ini memiliki modal rekor kandang mengesankan untuk menghadapi skuad Xabi Alonso, meski The Blues baru saja meraih kemenangan telak 5-1 atas Bournemouth.

Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi Chelsea yang menempati peringkat keenam klasemen sementara, tepat di bawah Everton yang berada di posisi kelima.

Tim asuhan David Moyes bahkan memiliki peluang memperpanjang dominasi atas klub London Barat tersebut setelah mencatatkan sejumlah hasil positif dalam pertemuan sebelumnya.

Chelsea Bangkit dengan Lima Gol, tetapi Pertahanan Masih Mengkhawatirkan

Chelsea datang ke Merseyside dengan kepercayaan diri tinggi setelah menghancurkan Bournemouth 5-1 di Stamford Bridge pada pertandingan sebelumnya.

Kemenangan tersebut sekaligus mengakhiri periode sulit The Blues yang gagal menang dalam tiga pertandingan beruntun, termasuk menelan dua kekalahan.

Joao Pedro dan Jordan Henderson menjadi bintang kemenangan Chelsea dengan masing-masing mencetak dua gol ke gawang Bournemouth.

Sementara itu, Morgan Rogers turut menyumbangkan satu gol sekaligus meningkatkan koleksinya menjadi empat gol Premier League sejak bergabung pada bursa transfer musim panas.

Kembalinya Moises Caicedo dari cedera betis juga memberikan pengaruh besar terhadap keseimbangan permainan Chelsea.

Editor: Banu Adikara
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