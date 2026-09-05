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Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 5 September 2026 | 20.12 WIB

Prediksi Skor Hamburger SV vs Mainz 05 di Liga Jerman: Kans Die Nullfünfer Curi 3 Poin!

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada laga Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion. (Mainz 05) - Image

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada laga Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion. (Mainz 05)

JawaPos.com - Hamburger SV berpeluang kembali menelan kekalahan saat menjamu Mainz 05 di Volksparkstadion, Minggu (6/9) pukul 20.30 WIB. Kedua tim gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027.

Mainz 05 lebih diunggulkan berkat pertahanan solid dan rekor tandang impresif, meski Hamburger SV diprediksi mampu mencetak gol di kandang sendiri.

Hamburger SV Ingin Bangkit di Laga Kandang

Hamburger SV akan menjadikan pertandingan melawan Mainz 05 sebagai kesempatan pertama untuk mengamankan poin di kandang pada Bundesliga 2026/2027.

Die Rothosen sebelumnya mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada Sabtu lalu.

Hasil tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat Borussia Dortmund tampil di kandang sendiri dan menjadi salah satu tim kuat di kompetisi teratas Jerman.

Namun, Hamburger SV gagal memanfaatkan situasi ketika Dortmund harus bermain dengan 10 pemain pada babak kedua sehingga tidak mampu mengubah kedudukan.

Merlin Polzin tentu berharap timnya menunjukkan respons lebih baik ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.

Volksparkstadion diperkirakan memberikan energi tambahan bagi Hamburger SV yang sedang berusaha menjaga momentum setelah berhasil bertahan di Bundesliga pada musim 2025/2026.

Hamburger SV memang menjalani musim pertama setelah promosi dengan cukup baik.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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