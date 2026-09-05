Prediksi Skor Hamburger SV vs Mainz 05 di Liga Jerman: Kans Die Nullfünfer Curi 3 Poin!

Hamburger SV menghadapi Mainz 05 pada laga Bundesliga 2026/2027 di Volksparkstadion. (Mainz 05)
JawaPos.com - Hamburger SV berpeluang kembali menelan kekalahan saat menjamu Mainz 05 di Volksparkstadion, Minggu (6/9) pukul 20.30 WIB. Kedua tim gagal meraih kemenangan pada laga pembuka Bundesliga 2026/2027.
Mainz 05 lebih diunggulkan berkat pertahanan solid dan rekor tandang impresif, meski Hamburger SV diprediksi mampu mencetak gol di kandang sendiri.
Hamburger SV akan menjadikan pertandingan melawan Mainz 05 sebagai kesempatan pertama untuk mengamankan poin di kandang pada Bundesliga 2026/2027.
Die Rothosen sebelumnya mengawali musim dengan kekalahan 0-2 dari Borussia Dortmund di Signal Iduna Park pada Sabtu lalu.
Hasil tersebut sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat Borussia Dortmund tampil di kandang sendiri dan menjadi salah satu tim kuat di kompetisi teratas Jerman.
Namun, Hamburger SV gagal memanfaatkan situasi ketika Dortmund harus bermain dengan 10 pemain pada babak kedua sehingga tidak mampu mengubah kedudukan.
Merlin Polzin tentu berharap timnya menunjukkan respons lebih baik ketika tampil di hadapan pendukung sendiri.
Volksparkstadion diperkirakan memberikan energi tambahan bagi Hamburger SV yang sedang berusaha menjaga momentum setelah berhasil bertahan di Bundesliga pada musim 2025/2026.
Hamburger SV memang menjalani musim pertama setelah promosi dengan cukup baik.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi