Prediksi Skor Elversberg vs Augsburg: Fuggerstädter Tahan Imbang Tuan Rumah di Spiesen-Elversberg

Elversberg menjamu Augsburg dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Waldstadion an der Kaiserlinde, Sabtu (17/10/2026), dengan kedua tim berambisi mengakhiri tren tanpa kemenangan. (Augsburg)
JawaPos.com — Prediksi skor Elversberg vs Augsburg mengarah pada hasil imbang 2-2 ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.30 WIB.
Kedua kesebelasan sama-sama berusaha mengakhiri tren tanpa kemenangan dalam tiga pertandingan terakhir demi menjaga posisi mereka di papan tengah klasemen.
Elversberg yang berstatus tim promosi menempati peringkat kesembilan dengan koleksi tujuh poin dari lima pertandingan Bundesliga.
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Sementara itu, Augsburg berada di posisi keenam dengan delapan poin sehingga kemenangan berpotensi memperlebar jarak mereka dari tuan rumah.
Pertandingan ini diperkirakan berlangsung sengit mengingat kedua tim hanya terpaut satu poin dan sama-sama membutuhkan momentum kebangkitan.
Augsburg memiliki keunggulan rekor pertemuan, tetapi Elversberg berpeluang memanfaatkan dukungan suporter untuk mengamankan hasil positif.
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Elversberg menghadapi Augsburg dengan modal kurang meyakinkan setelah gagal meraih kemenangan dalam tiga pertandingan Bundesliga terakhir.
Pasukan Vincent Wagner hanya mengumpulkan satu poin sepanjang periode tersebut meskipun sebelumnya menunjukkan performa menjanjikan sebagai tim promosi.
Satu poin tersebut diperoleh ketika Elversberg menghadapi Schalke 04 dalam pertandingan tandang yang mempertemukan dua tim dengan kepentingan menjauh dari zona degradasi.
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