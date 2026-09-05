Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Elversberg di Liga Jerman: Sengit, Imbang Jadi Hasil Akhir

Prediksi skor Borussia Monchengladbach vs Elversberg di Liga Jerman. Duel seru di Borussia Park berpotensi berakhir imbang 2-2 laga sengit Bundesliga. Borussia Monchengladbach diprediksi bermain sengit saat menjamu Elversberg di Borussia Park. (Borussia Monchengladbach)
JawaPos.com — Borussia Monchengladbach menjamu Elversberg pada pekan kedua Bundesliga di Borussia Park, Sabtu (5/9/2026) pukul 20.30 WIB.
Tuan rumah datang setelah kalah 0-3 dari RB Leipzig, sedangkan Elversberg membawa modal kemenangan 3-2 atas Bayer Leverkusen dan berpeluang mencuri poin dalam duel yang diprediksi berjalan sengit.
Gladbach tentu ingin segera bangkit setelah mendapat hasil mengecewakan pada pertandingan sebelumnya.
Kekalahan 0-3 dari RB Leipzig pada 29 Agustus memperlihatkan masalah Die Fohlen di dua area sekaligus, yakni pertahanan dan penyelesaian akhir.
Borussia Monchengladbach sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak gol. Mereka melepaskan 10 tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi tidak satu pun berhasil dikonversi menjadi gol dan sekali membentur tiang.
Hasil tersebut membuat Borussia Monchengladbach berada di posisi ke-16 klasemen Bundesliga.
Namun, performa tim asuhan Eugen Polanski sebenarnya tidak sepenuhnya buruk karena mereka mampu memenangi tiga dari empat pertandingan kompetitif terakhir.
Dua dari tiga kemenangan tersebut bahkan terjadi di Bundesliga. Catatan itu menjadi modal penting bagi Borussia Monchengladbach untuk kembali tampil di kandang sendiri dan memperbaiki posisi di klasemen.
Baca Juga:Prediksi Skor Persik Kediri vs Dewa United: Banten Warriors Berpeluang Curi Poin di Brawijaya
Borussia Park bisa menjadi faktor penting dalam pertandingan Borussia Monchengladbach vs Elversberg.
Die Fohlen menutup musim 2025-26 dengan tujuh pertandingan kandang tanpa kekalahan, termasuk empat kemenangan dan empat clean sheet.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Palermo vs Mantova di Coppa Italia: Rosanero Siap Libas Tim Tamu di Renzo Barbera
Sidang Kasus Pemuda Dipukul Pengusaha Buah di Surabaya, Saksi Sebut Tak Melihat Kejadian Jelas
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Laos U-20 vs Timnas Indonesia U-20: Garuda Muda Berpeluang Pesta Gol!
Foto Terakhir Kebersamaan Anthony Xie dengan Audi Marissa Usai Digugat Cerai
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Toulouse vs Lille di Liga Prancis: Les Dogues Berpeluang Sikat Tuan Rumah!
Prediksi Susunan Pemain Bali United vs PSS Sleman: Dominikus Dion Harap Super Elja Main Pede
Manajemen Buka Suara Usai Ikang Fawzi Dikabarkan Menikah Lagi