Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 13 September 2026 | 14.27 WIB

Prediksi Skor Elversberg vs Bayern Munich di Liga Jerman: Die Roten Pesta Gol di URSAPHARM

Harry Kane menjadi ancaman utama Bayern Munich saat menghadapi Elversberg di Bundesliga 2026/2027. (Bayern Munich) - Image

Harry Kane menjadi ancaman utama Bayern Munich saat menghadapi Elversberg di Bundesliga 2026/2027. (Bayern Munich)

JawaPos.com — Bayern Munich diprediksi bangkit dengan kemenangan telak saat menghadapi Elversberg di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Minggu (13/9/2026), dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027.

Die Roten punya modal kemenangan 5-0 atas Bodo/Glimt di Liga Champions setelah sebelumnya ditahan Schalke tanpa gol.

Elversberg Datang dengan Modal Sempurna

Elversberg menjadi salah satu kejutan terbesar pada awal Bundesliga 2026/2027 setelah meraih enam poin dari dua pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen.

Tim promosi tersebut bahkan sudah mencatat kemenangan beruntun atas Bayer Leverkusen dan Borussia Monchengladbach.

Kemenangan 3-2 atas Bayer Leverkusen pada 29 Agustus menjadi pembuka luar biasa bagi Elversberg di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Sepekan kemudian, mereka kembali tampil agresif dengan menundukkan Borussia Monchengladbach 4-3 pada 5 September.

Catatan tersebut membuat Elversberg datang ke pertandingan melawan Bayern Munich dengan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Mereka juga menjadi tim dengan tujuh gol di Bundesliga, jumlah yang belum mampu dilampaui tim lain setelah dua pekan pertandingan.

Vincent Wagner tentu senang melihat ketajaman lini depannya, tetapi masih punya pekerjaan rumah besar di sektor pertahanan.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Elversberg di Liga Jerman: Sengit, Imbang Jadi Hasil Akhir - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Elversberg di Liga Jerman: Sengit, Imbang Jadi Hasil Akhir

Sabtu, 5 September 2026 | 14.17 WIB

Elversberg Batu Sandungan Baru Bundesliga, Kota Kecil Bikin Geger! - Image
Sepak Bola Dunia

Elversberg Batu Sandungan Baru Bundesliga, Kota Kecil Bikin Geger!

Minggu, 30 Agustus 2026 | 15.26 WIB

Prediksi Skor Elversberg vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Bakal Kesulitan Kalahkan Tuan Rumah! - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Elversberg vs Bayer Leverkusen: Die Werkself Bakal Kesulitan Kalahkan Tuan Rumah!

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 00.36 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore