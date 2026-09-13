Prediksi Skor Elversberg vs Bayern Munich di Liga Jerman: Die Roten Pesta Gol di URSAPHARM

JawaPos.com — Bayern Munich diprediksi bangkit dengan kemenangan telak saat menghadapi Elversberg di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Minggu (13/9/2026), dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027.

Die Roten punya modal kemenangan 5-0 atas Bodo/Glimt di Liga Champions setelah sebelumnya ditahan Schalke tanpa gol.

Elversberg Datang dengan Modal Sempurna Elversberg menjadi salah satu kejutan terbesar pada awal Bundesliga 2026/2027 setelah meraih enam poin dari dua pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen.

Tim promosi tersebut bahkan sudah mencatat kemenangan beruntun atas Bayer Leverkusen dan Borussia Monchengladbach.

Kemenangan 3-2 atas Bayer Leverkusen pada 29 Agustus menjadi pembuka luar biasa bagi Elversberg di kasta tertinggi sepak bola Jerman.

Sepekan kemudian, mereka kembali tampil agresif dengan menundukkan Borussia Monchengladbach 4-3 pada 5 September.

Catatan tersebut membuat Elversberg datang ke pertandingan melawan Bayern Munich dengan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.

Mereka juga menjadi tim dengan tujuh gol di Bundesliga, jumlah yang belum mampu dilampaui tim lain setelah dua pekan pertandingan.