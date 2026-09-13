Prediksi Skor Elversberg vs Bayern Munich di Liga Jerman: Die Roten Pesta Gol di URSAPHARM

Harry Kane menjadi ancaman utama Bayern Munich saat menghadapi Elversberg di Bundesliga 2026/2027. (Bayern Munich)
JawaPos.com — Bayern Munich diprediksi bangkit dengan kemenangan telak saat menghadapi Elversberg di URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, Minggu (13/9/2026), dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027.
Die Roten punya modal kemenangan 5-0 atas Bodo/Glimt di Liga Champions setelah sebelumnya ditahan Schalke tanpa gol.
Baca Juga:Prediksi Skor RB Leipzig vs Hamburger SV di Liga Jerman: Die Roten Bullen Menang di Red Bull Arena
Elversberg menjadi salah satu kejutan terbesar pada awal Bundesliga 2026/2027 setelah meraih enam poin dari dua pertandingan dan menempati posisi keempat klasemen.
Tim promosi tersebut bahkan sudah mencatat kemenangan beruntun atas Bayer Leverkusen dan Borussia Monchengladbach.
Kemenangan 3-2 atas Bayer Leverkusen pada 29 Agustus menjadi pembuka luar biasa bagi Elversberg di kasta tertinggi sepak bola Jerman.
Sepekan kemudian, mereka kembali tampil agresif dengan menundukkan Borussia Monchengladbach 4-3 pada 5 September.
Catatan tersebut membuat Elversberg datang ke pertandingan melawan Bayern Munich dengan tiga kemenangan beruntun di seluruh kompetisi.
Mereka juga menjadi tim dengan tujuh gol di Bundesliga, jumlah yang belum mampu dilampaui tim lain setelah dua pekan pertandingan.
Vincent Wagner tentu senang melihat ketajaman lini depannya, tetapi masih punya pekerjaan rumah besar di sektor pertahanan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!
Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul
Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!
Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero
Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!
Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol
Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality
Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis
Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022