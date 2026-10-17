Prediksi Skor Venezia vs Napoli: Kans I Partenopei Sikat Habis Tuan Rumah!

JawaPos.com — Napoli berpeluang kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi Venezia pada lanjutan Serie A Italia di Stadio Pier Luigi Penzo, Sabtu (17/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Menghadapi tim juru kunci yang selalu kalah dalam enam pertandingan pembuka, I Partenopei diunggulkan meraih tiga poin sekaligus memperbaiki catatan buruk mereka ketika bermain tandang.

Pertandingan Venezia vs Napoli menjadi ujian penting bagi kedua tim yang sedang menghadapi persoalan berbeda menjelang pekan ketujuh Serie A.

Napoli ingin melupakan kegagalan di Liga Champions, sedangkan Venezia berharap pergantian pelatih mampu menghentikan rentetan kekalahan yang semakin mengancam posisi mereka.

Mengapa Napoli Diunggulkan Menang atas Venezia? Napoli datang ke markas Venezia dengan modal performa domestik yang mulai membaik meskipun perjalanan mereka di kompetisi Eropa masih mengecewakan.

Tim asuhan Massimiliano Allegri tersebut baru saja menelan kekalahan 1-3 dari Villarreal dalam pertandingan Liga Champions pada Selasa lalu.

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan karena Napoli sebenarnya mampu membuka keunggulan lebih dahulu melalui gol Amir Rrahmani.

Namun, Villarreal membalikkan keadaan dengan mencetak dua gol dalam rentang 20 menit sebelum menambah satu gol menjelang pertandingan berakhir.