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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 14.18 WIB

Prediksi Skor Venezia vs Napoli di Serie A: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Incar Kemenangan

Napoli membidik kemenangan atas Venezia yang terpuruk setelah enam kekalahan beruntun di Serie A Italia. (Istimewa) - Image

Napoli membidik kemenangan atas Venezia yang terpuruk setelah enam kekalahan beruntun di Serie A Italia. (Istimewa)

JawaPos.com - Napoli akan menghadapi Venezia dalam lanjutan Serie A Italia, Sabtu (17/10/2026).

Pertandingan di Stadion Pier Luigi Penzo ini menjadi kesempatan bagi tim tamu untuk melanjutkan tren positif di kompetisi domestik.

Sementara itu, Venezia berusaha bangkit setelah mengawali musim dengan hasil yang mengecewakan.

Napoli lebih diunggulkan dalam pertandingan ini. Perbedaan kualitas pemain dan kondisi kedua tim menjadi salah satu alasan Partenopei berpeluang membawa pulang tiga poin.

Namun, mereka tetap perlu memperbaiki konsistensi permainan, terutama ketika tampil di kandang lawan.

Venezia sedang berada dalam situasi sulit. Mereka menelan enam kekalahan beruntun di Serie A dan belum berhasil mengumpulkan poin dari enam pertandingan awal musim.

Hasil tersebut membuat posisi mereka di dasar klasemen semakin mengkhawatirkan.

Pergantian pelatih menjadi langkah yang diambil manajemen untuk mengubah keadaan.

Davide Nicola dipercaya menangani Venezia setelah Giovanni Stroppa diberhentikan menyusul kekalahan 1-3 dari Atalanta pada pekan sebelumnya.

Editor: Banu Adikara
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