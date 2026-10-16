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Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.21 WIB

Getafe Dikabarkan Ajukan Tawaran untuk Rekrut Jadon Sancho

Jadon Sancho mendapat tawaran dari Al Rayyan Qatar. (Istimewa) - Image

Jadon Sancho mendapat tawaran dari Al Rayyan Qatar. (Istimewa)

JawaPos.com - Klub LaLiga, Getafe dikabarkan telah mengajukan tawaran resmi untuk merekrut mantan penyerang Manchester United, Jadon Sancho.

Berdasarkan laporan Sky Germany pada Kamis (15/10), pihak klub dan pemain masih belum menemukan titik temu untuk mencapai kesepakatan, tetapi Getafe bersedia untuk mencari solusi demi mendatangkan sang pemain.

Winger berusia 26 tahun itu saat ini berstatus tanpa klub setelah kontraknya berakhir pada musim panas lalu dan tengah mempertimbangkan sejumlah opsi untuk melanjutkan kariernya.

Sancho disebut lebih memilih melanjutkan karier di luar Inggris, meski tetap terbuka terhadap berbagai kemungkinan. 

Dia sebelumnya direkrut Manchester United dari Borussia Dortmund pada 2021 dengan nilai transfer mencapai 73 juta pound sterling.

Getafe juga baru saja memperkuat skuad dengan mendatangkan mantan kapten Real Madrid, Dani Carvajal, secara gratis. Bek kanan berusia 34 tahun itu bergabung setelah kontraknya bersama Madrid berakhir pada Juni 2026.

Carvajal menandatangani kontrak bersama Getafe hingga Juni 2027. Selama membela Real Madrid, dia meraih 27 trofi, termasuk enam gelar Liga Champions.

Sancho menghabiskan musim lalu dengan status pemain pinjaman di Aston Villa. Ia mencatatkan 39 penampilan saat tim asuhan Unai Emery berhasil mengamankan tiket Liga Champions dan menjuarai Liga Europa.

Sancho turut tampil pada final Liga Europa melawan Freiburg sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir. Pertandingan tersebut menjadi final kompetisi Eropa ketiganya dalam tiga musim terakhir.

Sebelum bergabung dengan Aston Villa, Sancho juga sempat menjalani masa peminjaman di Borussia Dortmund dan Chelsea selama lima tahun memperkuat Manchester United.

Kepindahannya ke Chelsea pada musim 2024/25 disertai klausul kewajiban membeli. Namun, setelah Sancho mencatatkan 41 penampilan, Chelsea memilih membayar penalti sebesar lima juta pound sterling untuk mengakhiri kesepakatan tersebut dan memulangkannya ke Manchester United.

Kini, Getafe menjadi salah satu klub yang berupaya mendapatkan tanda tangan Sancho. Namun, proses negosiasi masih berlangsung sebelum kepindahan sang winger dapat terwujud.

Editor: Banu Adikara
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