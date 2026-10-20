Prediksi Skor Liverpool vs Villarreal di Liga Champions: Misi The Reds Cetak Hattrick Kemenangan!

JawaPos.com — Liverpool membidik kemenangan ketiga secara beruntun di Liga Champions 2026/2027 ketika menjamu Villarreal di Stadion Anfield, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.

The Reds berpeluang mempertahankan rekor sempurna sekaligus memperkuat posisi di papan atas klasemen fase liga, meski tim tamu datang dengan performa yang mulai membaik.

Pasukan Andoni Iraola mengoleksi enam poin dari dua pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Champions.

Sementara itu, Villarreal berada di posisi ke-14 dengan tiga poin setelah mencatatkan satu kemenangan dan satu kekalahan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan Liverpool melanjutkan momentum positif setelah menghancurkan LASK Linz dengan skor 6-3 pada 14 Oktober lalu.

Namun, Villarreal bukan lawan yang bisa diremehkan setelah berhasil mengalahkan Napoli 3-1 pada pertandingan sebelumnya.

Liverpool Sedang Panas, Mampukah The Reds Melanjutkan Rekor Sempurna? Liverpool memasuki pertandingan menghadapi Villarreal dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih dua kemenangan beruntun di semua kompetisi.

Selain mengalahkan LASK Linz, klub asal Merseyside tersebut sukses menundukkan Brentford 2-1 dalam pertandingan Premier League akhir pekan lalu.