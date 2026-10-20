Liverpool vs Villarreal: Ronald Araujo Paham Kekuatan Tim Lawan

JawaPos.com - Liverpool menjamu Villarreal di pertandingan ketiga Liga Champions. Laga tersebut akan dimainkan di Anfield, Rabu (21/10/2026) pukul 02.00 WIB.

Ronald Araujo menjadi salah satu pemain yang mengetahui kekuatan Villarreal karena pernah menghadapinya saat masih menjadi pemain Barcelona. Dia menilai tim lawan memiliki kekuatan dalam penguasaan bola.

Namun, Ronald Araujo memastikan Liverpool sudah menyiapkan strategi terbaiknya. Ditambah lagi, bermain di Anfield akan menambah kekuatan The Reds di laga besok.

"Saya mengenal Villarreal dengan baik; saya sering menghadapi mereka [saat bersama Barcelona]. Di belakang Barcelona, ​​mereka memiliki penguasaan bola terbanyak [di Liga] jadi itu menunjukkan tipe pemain yang mereka miliki," kata Ronald Araujo yang dikutip dari laman resmi UEFA, Selasa (20/10/2026).

"Tapi kami bermain di Anfield dan kami memiliki identitas kami sendiri. Kami harus memberikan segalanya sejak menit pertama dan mendominasi permainan. Jika kami melakukannya, kami bisa meraih kemenangan," lanjut bek timnas Uruguay tersebut.

Tidak hanya Araujo, Andoni Iraola juga sudah sangat mengenal Villarreal. Sang pelatih berharap timnya bisa menampilkan permainan apik seperti saat mengalahkan Atletico Madrid.

"Saya sangat mengenal [Villarreal]. Kami perlu menampilkan performa bagus seperti yang kami lakukan melawan Atlético [pada Matchday 1]. Saya sedang memikirkan susunan pemain terbaik untuk Villarreal, tetapi mungkin bukan seperti yang Anda pikirkan karena beberapa [pemain] tidak cukup bugar. Pertandingan melawan Brentford sangat berat, jadi penting bagi setiap pemain yang bermain besok untuk merasa 100 persen fit," ujar Andoni Iraola.

Pelatih asal Spanyol tersebut memiliki hubungan dekat dengan Inigo Perez, pelatih Villarreal. Mereka pernah bekerja sama saat di Rayo Vallecano.