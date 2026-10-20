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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 20 Oktober 2026 | 15.31 WIB

Prediksi Liverpool vs Villarreal: The Reds Incar Kemenangan Ketiga Beruntun di Liga Champions

Liverpool mengincar kemenangan ketiga beruntun di Anfield saat menjamu Villarreal pada lanjutan Liga Champions. (@liverpoolfc/Instagram). - Image

Liverpool mengincar kemenangan ketiga beruntun di Anfield saat menjamu Villarreal pada lanjutan Liga Champions. (@liverpoolfc/Instagram).

JawaPos.com - Liverpool akan menjamu Villarreal pada matchday ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 di Anfield pada Rabu (21/10)  pukul 02.00 WIB.

The Reds berpeluang melanjutkan tren positif di kompetisi Eropa, sementara Villarreal datang dengan kepercayaan diri setelah mengalahkan Napoli.

Liverpool memiliki modal yang cukup kuat untuk menghadapi pertandingan ini.

Selain bermain di hadapan pendukung sendiri, tim berjuluk The Reds tersebut juga sedang berusaha menjaga konsistensi setelah meraih dua kemenangan beruntun di Liga Champions.

Meski demikian, Liverpool tetap perlu memperbaiki sejumlah aspek permainan.

Liverpool juga perlu menunjukkan bahwa mereka bisa menjaga keseimbangan antara agresivitas menyerang dan kedisiplinan bertahan.

Anfield menjadi salah satu faktor yang bisa menguntungkan tuan rumah. Liverpool memiliki catatan impresif dalam pertandingan kandang di kompetisi Eropa.

Mereka memenangkan 15 dari 16 laga kandang terakhir pada fase grup atau fase liga kompetisi Eropa, dengan hanya satu kekalahan.

Catatan tersebut memperlihatkan bahwa Liverpool cukup sulit ditaklukkan ketika bermain di depan pendukungnya sendiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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