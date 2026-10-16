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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 04.01 WIB

Kolo Muani dan Woltemade Bawa Juventus Menang Dramatis di Liga Eropa!

Nick Woltemade saat Juventus kalahkan Celta Vigo. (Dok. Juventus)&nbsp; - Image

Nick Woltemade saat Juventus kalahkan Celta Vigo. (Dok. Juventus)&nbsp;

JawaPos.com - Nick Woltemade menampilkan permainan terbaiknya saat Juventus mengalahkan Celta Vigo di Liga Eropa.

Laga yang berakhir dengan skor 2-1 tersebut dimainkan di Stadion Balaídos, Jumat (16/10). 

Satu gol dicetak Nick Woltemade pada menit ke-58 untuk menyamakan kedudukan setelah Juventus tertinggal di babak pertama.

Kolo Muani memastikan kemenangan Juventus di menit ke-90+2.

Setelah mencetak gol, Nick Woltemade mengaku bahwa dia menjalani pertandingan terbaiknya.

Dia juga senang dengan gol yang dicetaknya. 

"Saya rasa saya memainkan pertandingan terbaik saya untuk Juve malam ini. Saya melakukan beberapa hal bagus," ungkap dia.

"Saya bisa berbuat lebih baik, tetapi saya senang dengan gol tersebut, yang selalu memberi kepercayaan diri. Saya ingin terus berjuang," kata Nick Woltemade kepada Sky Sports yang dikutip Tutto Mercato Web, Jumat (16/10). 

Penyerang 24 tahun tersebut menyambut positif duetnya bersama Kolo Muani di lini depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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