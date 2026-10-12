Kolo Muani Hindarkan Juventus dari Kekalahan, Imbang Lawan Cagliari

JawaPos.com - Juventus harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada pekan keenam Liga Italia 2026/27 di Stadion Unipol Domus pada Senin (12/10) dini hari WIB.

Bianconeri terhindar dari kekalahan berkat gol Randal Kolo Muani pada menit ke-81 setelah Cagliari lebih dahulu unggul melalui Daniel Maldini pada babak pertama.

Hasil itu cukup membuat Juventus naik ke peringkat enam dengan 11 poin, sedangkan tuan rumah masih bertengger di posisi empat dengan 13 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.

Cagliari langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Namun, pertahanan Juventus mampu meredam serangan tuan rumah.

Juventus juga sempat mengancam melalui Pape Sarr pada menit kesembilan, tetapi tembakannya melambung di atas mistar gawang.

Nicolas Gonzalez kemudian mendapatkan peluang untuk membawa Juventus unggul, tapi penyelesaian akhir masih melebar dari sasaran.

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Cagliari justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-20.

Daniel Maldini mencetak gol setelah bola hasil tembakannya membentur pemain lawan dan mengarah kepada Paul Mendy.