Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Senin, 12 Oktober 2026 | 14.46 WIB

Kolo Muani Hindarkan Juventus dari Kekalahan, Imbang Lawan Cagliari

Randal Kolo Muani tampil gemilang di Juventus. (@r_kolomuani) - Image

Randal Kolo Muani tampil gemilang di Juventus. (@r_kolomuani)

JawaPos.com - Juventus harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Cagliari pada pekan keenam Liga Italia 2026/27 di Stadion Unipol Domus pada Senin (12/10) dini hari WIB.

Bianconeri terhindar dari kekalahan berkat gol Randal Kolo Muani pada menit ke-81 setelah Cagliari lebih dahulu unggul melalui Daniel Maldini pada babak pertama.

Hasil itu cukup membuat Juventus naik ke peringkat enam dengan 11 poin, sedangkan tuan rumah masih bertengger di posisi empat dengan 13 poin, demikian laman resmi legaseriea dilansir dari Antara.

Cagliari langsung memberikan tekanan sejak awal pertandingan. Namun, pertahanan Juventus mampu meredam serangan tuan rumah.

Juventus juga sempat mengancam melalui Pape Sarr pada menit kesembilan, tetapi tembakannya melambung di atas mistar gawang.

Nicolas Gonzalez kemudian mendapatkan peluang untuk membawa Juventus unggul, tapi penyelesaian akhir masih melebar dari sasaran.

Cagliari justru berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-20.

Daniel Maldini mencetak gol setelah bola hasil tembakannya membentur pemain lawan dan mengarah kepada Paul Mendy.

Mendy kemudian mengembalikan bola kepada Maldini yang dengan mudah menuntaskannya ke gawang Juventus.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Jay Idzes Masih Absen, Sassuolo Tahan Imbang AC Milan 1-1 - Image
Sepak Bola Dunia

Jay Idzes Masih Absen, Sassuolo Tahan Imbang AC Milan 1-1

Senin, 12 Oktober 2026 | 12.55 WIB

Inter Milan Hajar Parma 3-0, Selebrasi Kicau Mania Marcus Thuram Rebut Puncak Liga Italia - Image
Sepak Bola Dunia

Inter Milan Hajar Parma 3-0, Selebrasi Kicau Mania Marcus Thuram Rebut Puncak Liga Italia

Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.48 WIB

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Minggu, 11 Oktober 2026 | 16.52 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship - Image
1

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

2

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

3

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

4

Prediksi Skor Feyenoord vs AZ Alkmaar: Sama-Sama Produktif, Laga Berpotensi Imbang

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Surabaya Panas! Keringat Penjahit, Kipas Angin Laris, dan Tagihan Listrik Bengkak

7

Prediksi Skor Barcelona vs Getafe di Liga Spanyol: Blaugrana Pesta Gol di Camp Nou

8

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

9

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

10

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore