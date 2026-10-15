Prediksi Skor Celta Vigo vs Juventus: Nyonya Tua Bidik Kemenangan Kedua

Prediksi Celta Vigo vs Juventus di Liga Europa 2026/2027. Bermodal kemenangan 5-0 atas NEC, Bianconeri membidik tiga poin di markas Celta. (Antara)
JawaPos.com – Juventus akan bertandang ke markas Celta Vigo pada matchday kedua fase liga Liga Europa 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio de Balaidos, Jumat (16/10/2026) pukul 02.00 WIB.
Kedua tim datang dengan kondisi berbeda setelah menjalani pertandingan pertama di kompetisi Eropa. Juventus memiliki modal bagus berkat kemenangan telak 5-0 atas NEC Nijmegen. Sebaliknya, Celta Vigo harus bekerja lebih keras setelah kalah 0-1 dari Omonia di Siprus.
Hasil tersebut membuat Celta Vigo membutuhkan poin di kandang sendiri agar tidak semakin tertinggal dalam persaingan. Sementara itu, Juventus berusaha melanjutkan tren positif sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas klasemen fase liga.
Meski lebih diunggulkan di atas kertas, pertandingan ini diperkirakan tidak akan berjalan mudah bagi Juventus. Celta Vigo memiliki keuntungan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Selain itu, performa Juventus di kompetisi domestik masih belum sepenuhnya stabil.
Dalam empat pertandingan liga terakhir yang tercatat, Juventus hanya mampu meraih satu kemenangan. Mereka baru saja bermain imbang 1-1 saat menghadapi Cagliari pada 12 Oktober 2026. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Luciano Spalletti masih perlu memperbaiki konsistensi permainan.
Juventus sebenarnya memiliki kualitas pemain yang cukup untuk mengatasi tekanan tuan rumah. Namun, mereka perlu menjaga keseimbangan antara menyerang dan bertahan agar tidak memberikan banyak ruang kepada Celta Vigo.
Kemenangan 5-0 atas NEC Nijmegen menjadi bukti bahwa Juventus mampu tampil efektif di depan gawang. Mereka mencetak lima gol dari 11 percobaan tembakan. Kerim Alajbegovic, Nick Woltemade, dan Randal Kolo Muani termasuk pemain yang ikut menyumbang gol dalam pertandingan tersebut.
Ketajaman lini depan akan kembali menjadi salah satu faktor penting bagi Juventus. Kolo Muani diperkirakan menjadi pilihan untuk mengisi posisi penyerang, sementara Alajbegovic berpeluang membantu serangan dari sisi lapangan.
Spalletti juga perlu memastikan lini tengah mampu mengontrol jalannya pertandingan. Juventus tidak bisa hanya mengandalkan kualitas individu, terutama ketika bermain di stadion lawan yang berpotensi memberikan tekanan sejak menit awal.
Di sisi lain, Celta Vigo memiliki alasan untuk tampil lebih agresif. Mereka tentu tidak ingin kembali kehilangan poin setelah mengawali perjalanan di Liga Europa dengan kekalahan. Hasil imbang 0-0 melawan Elche pada 11 Oktober menjadi modal untuk memperbaiki organisasi pertahanan, meskipun penyelesaian akhir masih perlu ditingkatkan.
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