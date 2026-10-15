Prediksi Susunan Pemain Celta Vigo vs Juventus: Nyonya Tua Bidik Kemenangan

Francisco Conceicao mencetak gol untuk Juventus saat lawan Atalanta dalam pertandingan Liga Italia 2026/27 di Allianz Stadium, Minggu (20/9). Juventus bertandang ke markas Celta Vigo di Liga Europa. Si Nyonya Tua mengincar kemenangan demi mempertahankan posisi puncak klasemen. (Juventus.com)
JawaPos.com - Juventus akan bertandang ke markas Celta Vigo pada matchday kedua Liga Europa, dini hari nanti. Bermain di Estadio Balaidos, Bianconeri mengincar kemenangan demi mempertahankan posisi puncak klasemen.
Juventus mengawali kiprahnya di kompetisi tersebut dengan hasil meyakinkan. Mereka melibas NEC Nijmegen lima gol tanpa balas pada matchday pertama, meski hanya mencatatkan 11 percobaan tembakan.
Hasil itu mengantarkan Si Nyonya Tua ke puncak klasemen sekaligus menjadi modal penting menjelang lawatan ke Spanyol. Juventus ingin menjaga momentum positif tersebut, meski hanya bermain imbang 1-1 saat menghadapi Cagliari di Serie A akhir pekan lalu.
Pelatih Juventus Luciano Spalletti tetap optimistis dengan kualitas skuadnya. Ia menilai timnya hanya perlu meningkatkan ketajaman di depan gawang.
“Yang terpenting adalah memiliki tekad dan kekuatan mental yang tepat. Kami hanya perlu memperbaiki penyelesaian akhir,” kata Spalletti kepada DAZN.
Penyerang Juventus Randall Kolo Muani, yang menyelamatkan timnya dari kekalahan saat melawan Cagliari, juga menilai permainan mereka sudah cukup baik. Meski demikian, pemain asal Prancis itu menyadari masih ada ruang untuk perbaikan.
“Kami masih bisa tampil lebih baik lagi,” ujar Kolo Muani.
Di kubu tuan rumah, Celta Vigo bertekad menebus kekalahan 0-1 saat bertandang ke Nicosia pada matchday pertama. Bermain di Estadio Balaidos diharapkan menjadi keuntungan bagi klub asal Spanyol tersebut.
Pelatih Celta Vigo Claudio Giraldez juga menuntut peningkatan performa setelah timnya bermain imbang tanpa gol melawan Elche di kompetisi domestik akhir pekan lalu.
Giraldez secara terbuka mengkritik permainan anak asuhnya. Ia menilai Celta Vigo terlalu terburu-buru saat membangun serangan, kurang akurat dalam penguasaan bola, dan lambat ketika melakukan tekanan.
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