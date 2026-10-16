Endrick Buka Peluang Hengkang dari Real Madrid, Mourinho Pasang Badan

Endrick membuka peluang hengkang dari Real Madrid pada Januari. Namun, Jose Mourinho ingin mempertahankan striker Brasil tersebut di Santiago Bernabéu. (Instagram/@realmadrid)
JawaPos.com - Endrick mulai membuka peluang untuk meninggalkan Real Madrid pada bursa transfer Januari mendatang. Meski demikian, Jose Mourinho menegaskan ingin mempertahankan penyerang muda asal Brasil tersebut dan yakin ia memiliki masa depan cerah di Santiago Bernabéu.
Endrick menjadi salah satu sosok penting dalam kemenangan dramatis Real Madrid atas AS Roma dengan skor 4-3 di Liga Champions, Rabu. Masuk sebagai pemain pengganti, ia membantu mengubah jalannya pertandingan ketika Los Blancos tertinggal 1-3.
Penyerang berusia 20 tahun itu mencetak gol penyeimbang pada menit-menit akhir melalui sundulan. Antonio Rüdiger kemudian memastikan kemenangan Madrid lewat situasi sepak pojok pada menit ke-90.
Kesempatan tersebut terasa istimewa bagi Endrick. Sebelum menghadapi Roma, ia hanya mendapatkan empat menit waktu bermain sepanjang musim. Penampilan impresif itu pun menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan peran lebih besar.
Dilansir Sports Illustrated, Endrick mengungkapkan kebahagiaannya setelah pertandingan karena bisa kembali bermain dan memberikan kontribusi penting bagi tim. Ia juga mengaku terkejut ketika Mourinho memanggilnya untuk masuk ke lapangan.
“Saya sangat senang. Itu pertandingan yang sangat sulit. Saya berada di bangku cadangan, hanya bersyukur kepada Tuhan karena bisa berada di sini. Ketika pelatih memanggil saya, saya sebenarnya terkejut karena itu terlalu pagi. Saya sudah lama tidak bermain di sini dan saya sangat bersemangat. Itulah yang saya berikan, dan saya melakukannya dengan baik.”
Ketika ditanya mengenai masa depannya di Madrid, Endrick tidak menutup kemungkinan untuk mencari klub baru pada Januari. Ia memilih menjalani situasi yang ada dari hari ke hari tanpa memastikan apakah akan bertahan atau pergi.
“Saya menjalaninya hari demi hari. Jika saya harus pergi pada bulan Januari, saya akan pergi; jika saya harus tinggal, saya akan tinggal,” katanya.
“Saya akan melakukan apa pun yang Tuhan letakkan di hati saya. Saya sangat berterima kasih kepada Mourinho. Dia adalah salah satu pelatih pertama yang benar-benar berbicara kepada saya. Saya mempercayainya sepenuhnya.”
Endrick juga menegaskan bahwa kesetiaannya bukan semata-mata kepada pelatih, melainkan kepada Real Madrid sebagai klub yang dibelanya.
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