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M Shofyan Dwi Kurniawan
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.55 WIB

Matias Soule Sebut Mentalitas Jadi Kelemahan AS Roma Usai Kena Remontada Real Madrid

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Matias Soule menilai mentalitas dan hilangnya fokus menjadi penyebab AS Roma kalah 3-4 dari Real Madrid di Liga Champions. Ia berharap kekalahan menyakitkan tersebut menjadi pelajaran berharga bagi timnya. (Instagram/@officialasroma)

JawaPos.com - AS Roma harus menelan kekalahan menyakitkan saat menjamu Real Madrid dalam pertandingan Liga Champions di Stadio Olimpico. Sempat unggul 3-1, Giallorossi justru kehilangan kendali pada menit-menit akhir dan akhirnya takluk dengan skor 3-4.

Hasil tersebut terasa semakin pahit karena Roma tampil meyakinkan selama sebagian besar pertandingan. Namun, kelemahan dalam mengantisipasi bola mati membuat keunggulan yang sudah mereka bangun runtuh hanya dalam waktu tujuh menit.

Matias Soule pun tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Pemain asal Argentina itu menilai masalah mentalitas dan konsentrasi menjadi faktor penting di balik kehancuran Roma. Ia berharap pengalaman tersebut bisa menjadi pelajaran berharga agar kesalahan serupa tidak kembali terulang.

Soule Soroti Masalah Mentalitas Roma

Pertandingan yang semula berjalan sesuai harapan Roma berubah menjadi mimpi buruk. Di hadapan pendukung sendiri, mereka sebenarnya mampu memberikan perlawanan kuat kepada Real Madrid dan mempertahankan keunggulan hingga memasuki fase akhir laga.

Namun, situasi berubah drastis ketika pertahanan Roma gagal mengantisipasi tiga tendangan sudut. Carlos Espi, Endrick, dan Antonio Rudiger masing-masing mencetak gol melalui situasi tersebut, membawa Madrid membalikkan keadaan menjadi kemenangan 4-3.

Melansir Football Italia, Soule mengaku sulit menerima hasil akhir karena Roma sebenarnya memiliki kendali atas pertandingan.

“Saya tidak bisa berkata-kata, pertandingan ini sepenuhnya berada di tangan kami dan kami menyia-nyiakannya hanya karena tiga tendangan sudut,” kata Soule kepada Amazon Prime Video Italia.

Editor: Edi Yulianto
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