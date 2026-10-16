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Antonius Oskarianto Adur
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Alphadjo Cisse Ungkap Perasaan usai Hattrick saat AC Milan Kalahkan RB Salzburg

Alphadjo Cisse mencetak hattrick saat AC Milan mengalahkan RB Salzburg. (Dok. UEFA) - Image

Alphadjo Cisse mencetak hattrick saat AC Milan mengalahkan RB Salzburg. (Dok. UEFA)

JawaPos.com - Alphadjo Cisse mencetak hattrick saat AC Milan mengalahkan RB Salzburg di Liga Eropa.

Laga yang berakhir dengan skor 4-0 tersebut dimainkan di Red Bull Arena, Kamis (15/10).

Tiga gol berhasil dicetak Alphadjo Cisse pada menit ke-15, 32, dan 49.

Dengan hattrick tersebut, membuat wonderkid 19 tahun itu ingin terus mempertahankan performanya.

"Saya sangat senang dengan hattrick ini, dan juga dengan kemenangan ini. Saya sangat senang dan saya pasti akan mempertahankan performa ini di pertandingan berikutnya," kata Alphadjo Cisse yang dikutip laman resmi UEFA, Jumat (16/10).

Pemain timnas Italia U-21 tersebut mengaku tidak punya posisi favorit saat dimainkan Ruben Amorim.

Cisse mengatakan bahwa dia selalu siap bermain di posisi apapun.

"Saya tidak punya. Saya selalu berusaha memberikan yang terbaik di posisi apa pun yang diminta untuk saya mainkan," ujar Cisse.

Ruben Amorim memainkan Cisse sebagai starter untuk bekerja sama dengan Ruben Loftus-Ceek dan Francesco Camarda di lini depan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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