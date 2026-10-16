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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Lisandro Martinez Minta Maaf, Roy Keane Sebut Manchester United Seperti Sirkus!

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Dok. Manchester United) - Image

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Dok. Manchester United)

JawaPos.com - Lisandro Martinez akhirnya menyampaikan permintaan maaf setelah mengkritik jajaran manajemen Manchester United. 

Bek asal Argentina tersebut sebelumnya meluapkan kekecewaan terhadap kebijakan klub setelah kekalahan United dari Atletico Madrid di Liga Champions.

Martinez menilai manajemen belum memberikan dukungan yang memadai kepada pelatih kepala Michael Carrick, terutama dalam membangun skuad yang mampu bersaing di level tertinggi.

Setelah mengadakan pembicaraan dengan pihak klub, pemain berusia 28 tahun itu mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan sikapnya sekaligus meminta maaf atas komentarnya.

Meski persoalan tersebut disebut telah diselesaikan melalui pertemuan internal, Martinez dikabarkan menerima sanksi resmi berupa denda akibat luapan emosinya.

Situasi ini kembali menyoroti ketegangan yang tengah menyelimuti Manchester United.

Martinez Minta Maaf kepada Manajemen Manchester United

Melansir BBC Sport, Martinez menjelaskan, emosinya setelah kekalahan dari Atletico Madrid membuat dirinya menyampaikan kritik pada waktu dan situasi yang kurang tepat.

"Semua orang tahu bahwa saya adalah orang yang penuh gairah dan saya menjalani sepak bola dengan intensitas tinggi," ujar Martinez.

"Kekecewaan akibat kekalahan itu membuat saya mengungkapkan perasaan saya di waktu dan tempat yang mungkin bukan tempat yang tepat, dan untuk itu saya ingin meminta maaf," sambung dia

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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