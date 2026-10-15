Michael Carrick Hadapi Tekanan Usai Manchester United Gagal Menang dalam 5 Laga Terakhir

Michael Carrick (Bein Sports)
JawaPos.com – Masa depan Michael Carrick sebagai pelatih Manchester United semakin dipertanyakan menyusul rentetan hasil buruk yang dialami timnya di berbagai kompetisi.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (15/10), Keraguan tersebut menguat setelah Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari Atletico Madrid dalam pertandingan Liga Champions di Estadio Metropolitano, yang diwarnai kartu merah Leny Yoro dan gol Ademola Lookman pada menit ke-79.
Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Manchester United menjadi lima pertandingan di semua kompetisi, sehingga tekanan terhadap Carrick semakin meningkat.
Di tengah kritik yang bermunculan, Carrick tetap berusaha melihat situasi secara positif dan menilai bahwa kondisi klub secara keseluruhan tidak sepenuhnya buruk.
Carrick menegaskan bahwa Manchester United mampu menciptakan sejumlah peluang dan menguasai permainan dalam pertandingan melawan Atletico Madrid, meskipun gagal mencetak gol.
Namun, Carrick mengakui bahwa timnya harus segera memperbaiki performa dan meraih kemenangan untuk meredakan tekanan yang semakin besar.
Carrick juga menepis anggapan bahwa kepercayaan diri para pemain Manchester United telah menurun dan menyebut pertandingan melawan Leeds United sebagai kesempatan untuk bangkit.
Sementara itu, bek Lisandro Martinez turut menyoroti persoalan internal klub dengan mengkritik manajemen Manchester United, khususnya terkait investasi untuk memperkuat skuad.
Menghadapi situasi tersebut, Carrick menegaskan pentingnya menjaga kebersamaan tim dan mengatasi berbagai persoalan, meskipun masa depannya sebagai pelatih masih menjadi sorotan.
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