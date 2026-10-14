Alex Baena Ungkap Kunci Atletico Madrid Permalukan Manchester United 2-0

JawaPos.com – Alex Baena menilai gol cepat Pablo Barrios menjadi faktor penting dalam kemenangan Atletico Madrid atas Manchester United pada pertandingan kedua fase liga Liga Champions 2026/2027. Bermain di Riyadh Air Metropolitano, Rabu (14/10/2026) dini hari WIB, Atletico menang dengan skor 2-0.

Barrios membuka keunggulan Atletico ketika pertandingan baru berjalan sekitar 50 detik. Gol tersebut tercipta setelah Baena mengirimkan umpan yang berhasil dimaksimalkan rekannya.

Baena memuji penyelesaian Barrios sekaligus peran Lee Kang-in dalam membangun serangan. Menurut pemain asal Spanyol tersebut, gol pada awal pertandingan membuat jalannya laga berubah dan memberikan keuntungan bagi timnya.

"Jujur saja, memulai pertandingan dengan gol seperti itu di menit pertama... itu benar-benar mengubah segalanya, mengubah jalannya pertandingan. Dan, sebenarnya kami telah memulai pertandingan dengan sangat baik selama periode musim ini dan semoga kami dapat mempertahankannya," kata Baena, dikutip dari laman resmi UEFA.

Dia juga menjelaskan bahwa kombinasi umpan yang dilatih bersama rekan-rekannya membantu terciptanya gol pembuka tersebut.

"Kami sudah berlatih mengoper bola bolak-balik dan itu membuahkan hasil. Saya sangat mengenal Kang-in Lee dan tahu jenis umpan apa yang bisa dia berikan kepada saya, dan dia melihat peluang saya dengan sempurna. Kami tahu kami harus menciptakan momen itu di kotak penalti lawan; saya rasa semuanya berjalan dengan baik. Saya melihat Pablo (Barrios) mencetak gol dan saya senang untuknya dan untuk gol tersebut," lanjut pemain timnas Spanyol itu.

Atletico akhirnya mengunci kemenangan melalui gol Ademola Lookman pada menit ke-79. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Atletico di fase liga Liga Champions musim ini.

Alex Baena Puas dengan Proses Adaptasi di Atletico Madrid

Baena juga mengungkapkan kepuasannya terhadap perkembangan performa sejak bergabung dengan Atletico Madrid. Dia menilai kerja keras dan ketahanan mental menjadi bagian penting untuk melewati masa adaptasi di klub barunya.