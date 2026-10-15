Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Kamis, 15 Oktober 2026 | 14.33 WIB

Lisandro Martinez Klarifikasi Kritiknya ke Manajemen Manchester United

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Manutd.com) - Image

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Manutd.com)

JawaPos.com - Bek Manchester United, Lisandro Martinez mengklarifikasi kritiknya yang diarahkan ke manajemen klub.

Ia mengakui melontarkan kritik dalam kondisi marah dan frustrasi setelah timnya kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu (14/10).

Namun, ia tetap menuntut ambisi lebih besar dari seluruh elemen klub untuk mengembalikan Manchester United ke persaingan gelar.

“Setelah pertandingan, saya berbicara karena marah dan frustrasi karena kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan bersama. Orang-orang yang mengenal saya tahu bagaimana saya bermain, dengan gairah, komitmen, dan keinginan besar untuk menang,” tulis Martinez melalui Instagram Story pada Rabu (14/10).

Pemain asal Argentina itu tidak secara langsung meminta maaf atas kritiknya. Ia menegaskan bahwa tuntutannya untuk memperkuat skuad merupakan bagian dari keinginannya melihat Manchester United kembali bersaing di level tertinggi.

“Ketika saya berbicara tentang keinginan untuk mendapatkan lebih, yang saya maksud adalah ambisi yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai bagian dari klub ini. Untuk terus berkembang, menjadi lebih kuat, dan memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi,” tulisnya.

Martinez juga mengakui bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas hasil pertandingan dan memulai perbaikan dari diri sendiri.

“Standar tersebut harus kita terapkan kepada diri sendiri, dimulai dari saya. Saya tahu bahwa, pertama dan terutama, kamilah para pemain yang harus memberikan hasil, dan saya menempatkan diri di garis depan tanggung jawab tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Martinez secara terbuka meminta manajemen Manchester United mendatangkan lebih banyak pemain setelah kekalahan dari Atletico Madrid di Stadion Metropolitano. Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Michael Carrick Jemawa, Sebut MU Tampil Bagus meski Dibantai Atletico Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Michael Carrick Jemawa, Sebut MU Tampil Bagus meski Dibantai Atletico Madrid

Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.16 WIB

Alex Baena Ungkap Kunci Atletico Madrid Permalukan Manchester United 2-0 - Image
Sepak Bola Dunia

Alex Baena Ungkap Kunci Atletico Madrid Permalukan Manchester United 2-0

Kamis, 15 Oktober 2026 | 00.40 WIB

Rating Pemain Manchester United Usai Kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions - Image
Sepak Bola Dunia

Rating Pemain Manchester United Usai Kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions

Rabu, 14 Oktober 2026 | 17.56 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

3

Prediksi Skor Lens vs Sporting Lisbon di Liga Champions: Kedua Tim Incar Kemenangan Beruntun

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

6

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

7

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

8

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

9

Prediksi Skor Al Sadd vs Al Hilal: The Blue Waves Siap Menang Tipis di Doha

10

Prediksi Susunan Pemain Arsenal vs Lille: Gabriel Magalhaes Tetap Andalan Lini Belakang The Gunners

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore