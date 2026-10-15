Lisandro Martinez Klarifikasi Kritiknya ke Manajemen Manchester United

Bek Manchester United asal Argentina Lisandro Martinez. (Manutd.com)
JawaPos.com - Bek Manchester United, Lisandro Martinez mengklarifikasi kritiknya yang diarahkan ke manajemen klub.
Ia mengakui melontarkan kritik dalam kondisi marah dan frustrasi setelah timnya kalah 0-2 dari Atletico Madrid di Liga Champions pada Rabu (14/10).
Namun, ia tetap menuntut ambisi lebih besar dari seluruh elemen klub untuk mengembalikan Manchester United ke persaingan gelar.
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“Setelah pertandingan, saya berbicara karena marah dan frustrasi karena kami tidak mendapatkan hasil yang diinginkan bersama. Orang-orang yang mengenal saya tahu bagaimana saya bermain, dengan gairah, komitmen, dan keinginan besar untuk menang,” tulis Martinez melalui Instagram Story pada Rabu (14/10).
Pemain asal Argentina itu tidak secara langsung meminta maaf atas kritiknya. Ia menegaskan bahwa tuntutannya untuk memperkuat skuad merupakan bagian dari keinginannya melihat Manchester United kembali bersaing di level tertinggi.
“Ketika saya berbicara tentang keinginan untuk mendapatkan lebih, yang saya maksud adalah ambisi yang harus dimiliki oleh kita semua sebagai bagian dari klub ini. Untuk terus berkembang, menjadi lebih kuat, dan memiliki segala yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi,” tulisnya.
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Martinez juga mengakui bahwa para pemain harus bertanggung jawab atas hasil pertandingan dan memulai perbaikan dari diri sendiri.
“Standar tersebut harus kita terapkan kepada diri sendiri, dimulai dari saya. Saya tahu bahwa, pertama dan terutama, kamilah para pemain yang harus memberikan hasil, dan saya menempatkan diri di garis depan tanggung jawab tersebut,” ujarnya.
Sebelumnya, Martinez secara terbuka meminta manajemen Manchester United mendatangkan lebih banyak pemain setelah kekalahan dari Atletico Madrid di Stadion Metropolitano. Hasil tersebut memperpanjang catatan tanpa kemenangan Setan Merah menjadi lima pertandingan di semua kompetisi.
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